Між Трампом та українцями зростає прірва / © Associated Press

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Сполучені Штати, які раніше називали оборону України передовою у світовій боротьбі за свободу, за адміністрації Дональда Трампа почали спрямовувати фінансові потоки до Москви. Водночас прірва між реаліями війни в Україні та поглядом на неї президента США стає величезною.

Про це пише The New York Times.

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Глибокий моральний шок: як політика Трампа вражає Україну

Контраст між поглядами Білого дому та реальністю війни оголився особливо гостро після заяви Трампа про «нормальну поведінку РФ щодо України». Все це відбулося водночас із тим, як РФ атакувала дроном дитячий майданчик на Харківщині, де у візочку загинула 14-місячна Ангеліна та її мати.

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Ці події показали глибоку прірву між тим, як бачить конфлікт Дональд Трамп, і тим, що щодня переживають українці. Президент США продовжує називати війну «марнуванням життів» і намагається посадити сторони за стіл переговорів. Утім, він усе частіше перекладає провину за власні внутрішньополітичні труднощі на Київ і шукає точки дотику з агресором.

Українці вже давно перестали реагувати на заяви Трампа, що часто базуються на російській пропаганді, і навіть адаптувалися до обмежень і перебоїв з постачанням американської зброї. Потім Трамп домовився з Путіним щодо купівлі російського дизелю, призупинення санкцій, запровадив обмеження Starlink.

Скоротивши допомогу Україні на 99%, Білий дім фактично переказує кошти військовій машині Кремля, яка продовжує із завзяттям вбивати цивільних українців.

Це моральний удар для України. За часів президентства Джо Байдена Овальний кабінет транслював чіткий меседж: українці захищають увесь демократичний світ. Наразі ж у суспільстві панує відчуття зради, адже Трамп відкинув моральну оцінку подій і перевів усе в суто торгівельну площину.

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«Ми багато дали Україні. Вони не дали нам нічого. Пам’ятайте про це», — сказав президент США.

Військовослужбовець Сил безпілотних систем та письменник Павло Казарін зазначає, що Трамп нівелює увесь репутаційний капітал США, накопичений десятиліттями підтримки свободи та демократії. Він додає, що Трамп зводить усе до особистого конфлікту двох президентів і безпідставно звинувачує Зеленського в затягуванні війни заради збагачення.

Трамп і досі не розуміє головного — РФ прагне знищення України.

«Гуманізм» під звуки балістики

Абсурдність ситуації підкреслив візит спецпосланника Стіва Віткоффа до Санкт-Петербурга, де той назвав Володимира Путіна «гуманістом» за звільнення затриманого американця.

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Вже за кілька годин РФ випустила по Києву 21 балістичну ракету, зокрема з касетними боєголовками для максимального ураження цивільних.

Білий дім відреагував на атаку тишею. Лауреатка Нобелівської премії миру Олександра Матвійчук зазначила, що спроби Трампа домовитися про мир призвели лише до стрімкого зростання кількості жертв серед цивільних. Коли Трамп зосередився на бізнесі, корисних копалинах та ресурсах, він дав Путіну сигнал, що людські життя не мають значення.

Статистика ООН підтверджує погіршення ситуації. За 2025 рік відбулося зростання кількості поранених і загиблих цивільних на 31%. За першу половину 2026 року — сталося додаткове зростання жертв на 37%.

А за вересень 2026 року — відомо про щонайменше 328 загиблих і 2105 поранених — це на 85% більше порівняно з вереснем 2025 року.

На тлі зростання кількості загиблих цивільних українців у Вашингтоні почали створювати додаткові перешкоди — обмеження супутникового інтернету, збої в обміні розвідданими, затримки постачання ракет для ППО та вимоги припинити удари по російських НПЗ.

Попри звинувачення з боку Трампа, Україна погоджувалася на десятки ініціатив щодо зниження ескалації, тоді як Москва відхилила їх усі. Наразі росіяни накопичують ракети для терору цивільних узимку.

Дональд Трамп: останні новини

Нагадаємо, президент США Дональд Трамп сухо відреагував на заяву президента України Володимира Зеленського про те, що масовані ракетні удари РФ по Україні свідчать про небажання Володимира Путіна припиняти війну.

Під час спілкування з журналістами у Вашингтоні 22 жовтня очільник Білого дому проігнорував черговий терор проти українських міст і обмежився лише лаконічною фразою:

«Побачимо, як усе складеться. Таке відбувається вже досить часто».

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