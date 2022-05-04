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"Путін уявити не міг, що світ так швидко і впевнено згуртується довкола України" - міністр оборони США

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"Путін уявити не міг, що світ так швидко і впевнено згуртується довкола України" - міністр оборони США

Associated Press

Міністр оборони Ллойд Остін підкреслив, що весь світ підтримує Україну у протистоянні російській агресії.

Очільник Пентагону Ллойд Остін зазначив, що Україна продовжує отримувати допомогу від світу, зокрема і США, для боротьби у війні, розв’язаної Росією. 

Про це міністр оборони США написав у Twitter.

"Ми надали Україні оборонну допомогу з рекордною швидкістю, і весь світ бачить різницю на полі бою. Путін ніколи не уявляв, що світ так швидко і впевнено згуртується довкола України", - йдеться у дописі.

Нагадаємо, у міністерстві оборони США прогнозують адекватну реакцію світової спільноти на застосування Росією хімічної чи біологічної зброї в Україні.

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