"Путін уявити не міг, що світ так швидко і впевнено згуртується довкола України" - міністр оборони США

Міністр оборони Ллойд Остін підкреслив, що весь світ підтримує Україну у протистоянні російській агресії.
Очільник Пентагону Ллойд Остін зазначив, що Україна продовжує отримувати допомогу від світу, зокрема і США, для боротьби у війні, розв’язаної Росією.
Про це міністр оборони США написав у Twitter.
"Ми надали Україні оборонну допомогу з рекордною швидкістю, і весь світ бачить різницю на полі бою. Путін ніколи не уявляв, що світ так швидко і впевнено згуртується довкола України", - йдеться у дописі.
We have provided security assistance to Ukraine at record speed, and the whole world can see the difference that’s making on the battlefield.— Secretary of Defense Lloyd J. Austin III (@SecDef) May 4, 2022
Putin never imagined that the world would rally behind Ukraine so swiftly and surely.
Нагадаємо, у міністерстві оборони США прогнозують адекватну реакцію світової спільноти на застосування Росією хімічної чи біологічної зброї в Україні.
Читайте також:
- Байден відвідав завод із виробництва "Джавелінів" і закликав збільшити потужності задля України
- Постачання сучасної артилерії до України змінить перебіг війни з РФ - The Washington Post
- Зеленський зустрівся зі спікеркою Палати представників Конгресу США Ненсі Пелосі, яка прибула до Києва