"Путін уявити не міг, що світ так швидко і впевнено згуртується довкола України" - міністр оборони США

"Путін уявити не міг, що світ так швидко і впевнено згуртується довкола України" - міністр оборони США

Міністр оборони Ллойд Остін підкреслив, що весь світ підтримує Україну у протистоянні російській агресії.

Очільник Пентагону Ллойд Остін зазначив, що Україна продовжує отримувати допомогу від світу, зокрема і США, для боротьби у війні, розв’язаної Росією.

Про це міністр оборони США написав у Twitter.

"Ми надали Україні оборонну допомогу з рекордною швидкістю, і весь світ бачить різницю на полі бою. Путін ніколи не уявляв, що світ так швидко і впевнено згуртується довкола України", - йдеться у дописі.

We have provided security assistance to Ukraine at record speed, and the whole world can see the difference that’s making on the battlefield.



Putin never imagined that the world would rally behind Ukraine so swiftly and surely. — Secretary of Defense Lloyd J. Austin III (@SecDef) May 4, 2022

Нагадаємо, у міністерстві оборони США прогнозують адекватну реакцію світової спільноти на застосування Росією хімічної чи біологічної зброї в Україні.

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