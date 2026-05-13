Путін уже 10 разів витягує "Сармат" на чергування "найближчим часом": експерти пояснили навіщо

Пуск РС-28 "Сармат", 12 квітня 2026 року / © скриншот з відео

Міноборони РФ оголосило про успішне випробування міжконтинентальної балістичної ракети шахтного базування РС-28 «Сармат«. Її пуск був здійснений по полігону Кура на Камчатці та оголошений успішним.

Також було показано пуск самої ракети з її виходом із шахти після мінометного старту, а також запуск двигунів першого ступеня, передає Defense Express.

Нагадаємо, що минулого разу, 21 вересня 2024 року «Сармат» вибухнув у шахті, тобто мова йде про відновлення випробувань ракети, яка створюється з 2011 року. А до цього єдиний відомий успішний пуск був здійснений 20 квітня 2022 року.

Також це випробування знову дало привід ватажку рашистів Путіну заявити: «наприкінці поточного року „Сармат“ дійсно стане на бойове чергування». Уточнення про «дійсно» пов’язане з тим, що «Сармат» у РФ ставлять на бойове чергування вже далеко не вперше.

Defense Express вже перелічував основні заяви Путіна та його поплічників, які оголошують про прийняття «Сармата» на озброєння з 2021 року. Це було одразу після того, як 29 жовтня 2025 року, коли російський диктатор заявив, що РС-28 «Сармат» має «скоро встати на бойове чергування».

Але тепер російське опозиційне видання Astra нарахувало загалом 10 таких заяв з 2021 року, в середньому по дві на рік, в яких початковий термін постановки на чергування у 2022 році постійно переносився.

Водночас реальне постановлення на чергування міжконтинентальної ракети з ядерними зарядами за часи СРСР відбувалось лише після ряду успішних поспіль пусків. Водночас у РФ намагаються цей процес пришвидшити через те, що гарантійний термін експлуатації Р-36М2 «Воевода» давно сплив. А ці важкі МБР, яких «на папері» налічується 46 одиниць, відповідають за доставку 460 зарядів. Це приблизно 39% від загальної кількості у 1181 ядерну боєголовку на стратегічних ракетах наземного базування.

Також додаємо повідомлення Astra:

Раніше ми писали про те, що, за даними аналітиків ISW, ядерний шантаж «Сарматом» став для Кремля єдиним способом відвернути увагу від принизливого прохання про «тишу» на 9 травня та масштабних територіальних втрат на фронті.

