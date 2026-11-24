Марк Рютте / © Associated Press

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Створення єдиних європейських збройних сил паралельно з арміями країн ЄС і структурами НАТО може призвести до затримок у координації та ухваленні рішень у разі російського нападу. Генеральний секретар Альянсу Марк Рютте вважає, що така модель здатна ускладнити оборону Європи.

Про це він заявив під час виступу на 72-й щорічній сесії Парламентської асамблеї НАТО в Берліні.

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Рютте наголосив, що не заперечує проти самої ідеї створення спільних європейських збройних сил. Однак, на його думку, у разі реалізації такого задуму вони мають замінити національні армії держав Євросоюзу, а не існувати паралельно з ними.

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«Моя позиція завжди полягала в тому, що якщо існують європейські збройні сили, то не може бути й національних збройних сил. США мають єдині збройні сили. Не існує окремої армії чи флоту для штату Нью-Йорк, чи для штату Каліфорнія. Це єдині інтегровані збройні сили. Якщо Європа зможе це реалізувати — чудово», — пояснив генсек НАТО.

Водночас він висловив сумнів, що європейські країни зможуть найближчим часом перейти до такої моделі.

Як аргумент Рютте навів гіпотетичний сценарій російського вторгнення до Європи. За його словами, існування кількох паралельних військових структур може спричинити суперечки щодо розподілу завдань і відповідальності. На узгодження дій, за оцінкою генсека, можуть піти два-три тижні.

«Бо тоді, якщо Путін нападе, нам спочатку знадобиться два-три тижні, щоб домовитися, хто що робитиме, і до того часу він, ймовірно, вже опиниться в Роттердамі, перш ніж ми приймемо рішення», — заявив Рютте.

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Очільник Альянсу застеріг від моделі, за якої національні армії держав Європи вже взаємодіють у межах НАТО, але водночас створюється ще одна масштабна військова структура з окремими механізмами координації. На його думку, це може не посилити, а ускладнити спільну оборону.

Раніше повідомлялося, що Рютте назвав «неприйнятною» вимогу Кремля відвести війська Альянсу до кордонів 1997 року, наголосивши, що всередині блоку ніхто не підтримує цю ідею.

Ми раніше інформували, що система протиповітряної оборони Європи недостатньо підготовлена ​​до можливої ​​війни з Росією.

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