Російська Федерація змогла витримати тривалі бойові дії проти України винятково завдяки масштабній підтримці з боку КНР.

Таку думку висловив колишній керівник британської розвідки МІ6 Річард Мур в інтерв’ю Clash Report.

Роль Китаю у війні

За словами експосадовця, Пекін надає Москві значно вагомішу підтримку, ніж Тегеран чи Пхеньян, хоча саме останні частіше фігурують у повідомленнях ЗМІ через постачання зброї та живої сили.

«Я абсолютно впевнений, що Путін уже програв би, якби не підтримка Китаю, яку він здобув. Отже, в заголовки газет часто потрапляє те, що північнокорейці надали йому приблизно 12 тис. військовослужбовців для битви під Курськом, або про те, що іранці надали йому технологію безпілотників», — заявив Річард Мур.

Критичні втрати армії РФ

Колишній очільник розвідки також навів дані щодо інтенсивності втрат російської армії. Зокрема, він зазначив, що рівень смертності серед окупантів наприкінці 2025 року сягнув історичних максимумів, які важко компенсувати навіть за умови мобілізації. За оцінкою Мура, лише протягом грудня 2025-го загинуло близько 30 000 російських військових.

«Це стільки ж, скільки вони втратили за десятирічну кампанію в Афганістані. Втрати жахливі, і навіть росіянам буде важко компенсувати цей рівень втрат», — підсумував колишній голова МІ6.

Експерт резюмував, що попри публічний акцент на допомозі від Ірану та Північної Кореї, саме китайський ресурс є ключовим чинником, який дозволяє Кремлю продовжувати воєнну агресію проти України.

Нагадаємо, як раніше заявив колишній голова британської розвідки MI6 Річард Мур, на початку повномасштабного вторгнення Росії до України Захід мав хибні очікування з приводу боєздатності російських окупаційних військ.

До того ж, як зазначили в Міноборони Великої Британії, Росія за минулий рік втратила близько 415 тисяч військових убитими та пораненими.

Раніше ми писали, що Китай постачає Росії токарні станки, мікрочипи та інші технології для виробництва гіперзвукових ракет «Орешнік», здатних нести ядерні боєголовки.

Також міністр оборони Китаю Дун Цзюнь під час відеоконференції з росіянином Андрієм Бєлоусовим заявив, що Пекін і Москва повинні «спільно зміцнювати свій потенціал для протидії різним ризикам і викликам та об’єднатися, щоб внести позитивний внесок у глобальну безпеку та стабільність».