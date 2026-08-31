Путін уже вчетверте за час війни розширив свою охорону: що відбувається у ФСО

Володимир Путін / © Associated Press

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Володимир Путін підписав указ про чергове збільшення чисельності керівного складу центрального апарату Федеральної служби охорони Росії. Це вже четверте таке розширення від початку повномасштабного вторгнення в Україну.

Про це повідомляє The Moscow Times із посиланням на відповідний указ.

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Згідно з документом, граничну чисельність керівників центрального апарату ФСО збільшили з 785 до 812 осіб.

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Попереднє розширення відбулося 1 січня 2025 року — тоді чисельність збільшили до 785 осіб. До цього штат керівного апарату зростав 1 січня 2024 року — до 775 осіб, а наприкінці 2022-го — з 725 до 760.

Як зазначає видання, до початку повномасштабної війни центральний апарат ФСО не розширювали майже 13 років.

Федеральна служба охорони — закрита російська силова структура, яка відповідає за безпеку вищого керівництва держави, зокрема президента, прем’єр-міністра, керівників палат парламенту, очільників вищих судів і генерального прокурора.

До структури ФСО також входять підрозділи особистої охорони Путіна, які супроводжують його під час поїздок і забезпечують безпеку на охоронюваних об’єктах та в резиденціях.

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Нагадаємо, США готують нові санкції проти Росії. У Конгресі вважають, що зараз відбувається «критичний момент» Путіна.

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