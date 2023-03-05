"Путін уже для Росії не цар": Подоляк розповів, чому диктатор втрачає контроль

Радник очільника Офісу президента Михайло Подоляк вважає, що кількість конфліктів, інцидентів і вибухів, що зростають в Росії, свідчить про втрату контролю всередині країни.

Про це представник ОП сказав ефірі телеканалу FREEДОМ.

За його словами, на території країни-агресорки відбувається абсолютна втрата контролю над звичайними елементами безпеки як такої. Подоляк також наголошує: такі події говорять про те, що президент-диктатор РФ Володимир Путін втрачає контроль, адже відбувається десакралізація його обарзу.

"Усе це говорить про те, що, по-перше, відбувається десакралізація образу Путіна. Тобто він уже для Росії не цар, який гарантує їм нескінченно велич. По-друге, аявність множинності конфліктів у найближчому оточенні. Усі, звісно, знають про конфлікт Пригожина (власник ПВК "Вагнера" - Ред.) з класичним генералітетом та про дуже багатьох на різних рівнях. Вони тільки наростають, посилюються, тому що Путін перестав бути для цих російських еліт гарантом їхньої недоторканності на Заході, недоторканності їхнього майна", - каже Подоляк.

Нагадаємо, політтехнолог, письменник і публіцист Михайло Шейтельман вважає, що владу в Росії захоплять силою і без згоди Заходу. На думку експерта, для Заходу Ходорковський, Каспаров і Навальний - це трійка, яку визнають опозицією як альтернативу владі.

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