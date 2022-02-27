Путін уже використовував дві третини бойової потужності Росії - представник Пентагону

Станом на ранок 27 лютого російські війська запустили понад 320 ракет по території України.

Президент РФ Володимир Путін під час вторгнення до України використав дві третини загальної бойової потужності Росії.

Як передає CNN, про це заявив журналістам у неділю високопоставлений чиновник міністерства оборони США.

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Попри застосування такого ресурсу, Кремлю не вдалося здійснити бажану блискавичну військову операцію в Україні. Однак, як зауважили у Пентагоні, третина військової потужності російських збройних сил все ще залишається поза межами України.

За оцінками Міноборони США, станом на ранок 27 лютого російські війська запустили понад 320 ракет по території України. Більшість із них — це балістичні ракети малої дальності.

Нагадаємо, в неділю, 27 лютого, президент Російської Федерації Володимир Путін віддав наказ привести сили стримування своєї країни, включаючи ядерну зброю, у підвищену бойову готовність. У Білому домі вже відреагували на таке рішення Кремля.

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