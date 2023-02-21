Путін уже втратив силу, а українці будуть воювати за свою землю - Байден у Варшаві

Байден наголосив, що "демократія є, була і буде назавжди".

Американський президент Джо Байден у Варшаві заявив, що російський диктатор Володимир Путін, який розв'язав жорстоку війну в Україні, уже втратив свої сили.

Про це лідер США сказав під час виступу у Варшаві у вівторок, 21 лютого.

"Путін втратив свою силу, а українці будуть далі воювати за свою землю. Демократія є, була і буде назавжди. Тому ми говоримо про мир. Це те, що я вчора (20 лютого - ред.) хотів передати українцям. І президент Зеленський сказав, що наша боротьба сьогодні означатиме те, як житимуть наші діти та онукі", - сказав очільник Америки.

Нагадаємо, президент США Джо Байден у Польщі 21 лютого зустрівся зі своїм колегою Анджеєм Дудою, а завтра лідер США зустрінеться у Варшаві з лідерами "Бухарестської дев’ятки".

Напередодні Президент США Джо Байден 20 лютого прибув до Києва з неоголошеним візитом і зустрівся з президентом України Володимиром Зеленським.