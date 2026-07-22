Путін в істериці: удари ЗСУ випалили “золотий” ресурс Кремля, вже тягнуть гроші з федерального бюджету – ISW

У РФ - бензинова криза / © Associated Press

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Заборона експорту дизельного пального не допомогла Росії подолати паливну кризу в агросекторі. Після обмеження експорту та зростання дефіциту на внутрішньому ринку уряд готується перейти до нового кроку — субсидування імпорту дизелю.

Про це йдеться у новому звіті ISW.

21 липня Державна Дума Росії одноголосно ухвалила в третьому читанні законопроєкт, який вносить зміни до Податкового кодексу Росії та розширює механізм демпінгу цін на паливо на експорт дизельного палива під час дії активних заборон на експорт дизельного палива.

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Законопроєкт, зокрема, уповноважує уряд Росії компенсувати російським нафтовим компаніям з федерального бюджету продаж дизельного палива на внутрішньому ринку за цінами нижче експортних — механізм, подібний до того, який російська влада запровадила для імпортного бензину 23 червня.

«Державна дума Росії, схоже, використовує федеральний бюджет Росії для полегшення навантаження на російські нафтові компанії. Залишається незрозумілим, наскільки ефективними будуть такі заходи найближчим часом», — зазначили експерти.

Бензинова криза у Росії — що відомо

Бензинова криза в Росії продовжує розширювати географію. На тлі українських атак на нафтову інфраструктуру перебої з пальним за останній місяць зачепили майже всі регіони — проблеми торкнулися майже 80 регіонів, а також анексованих Криму та Севастополя.

Російська влада стверджує, що запровадила обмеження, щоб не допустити «ажіотажного попиту».

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У Москві та Підмосков’ї ситуація також залишається непростою. Люди ночами стоять у черзі, щоб заправити автівки. Інколи доходить до бійок. Тим часом уряд заборонив публікацію даних про ціни на бензин — раніше «Росстат» звітував про ціни щотижня.

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