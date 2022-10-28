Путін в мішку для трупа з’явився на будівлі МВС в Чехії (фото)

На будівлі МВС в Чехії вивісили банер, на якому зображений Путін в мішку для трупа.
Путін в мішку для трупа з’явився на будівлі МВС в Чехії. Такий банер там вивісили в День незалежності Чехословаччини.
Про це на своїй сторінці в соцмережі написав міністр внутрішніх справ Чехії Віт Ракушан.
На будівлю МВС вивісили чеський та український прапори, а між ними - зображення мішка для трупів, з якого стирчить голова фюрера Путіна.
"Ми знаємо, хто наш друг, який проливає кров за нашу свободу. А ще ми знаємо, хто наш ворог, і не дамо йому вкрасти поняття патріотизму чи нашого прапора", – наголосив Віт Ракушан.
Нагадаємо, що в Росії заговорили про створення в Україні кажанів та комах, які будуть вбивати окупантів.
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