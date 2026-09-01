Путін в останню мить скасував зустріч із головою ЦРУ: ЗМІ дізналися, що його так обурило в посланні Реткліффа

Володимир Путін / © Associated Press

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Директор ЦРУ Джон Реткліфф під час секретного візиту до Москви дійсно мав зустрітися з Володимиром Путіним, проте російський диктатор в останню мить скасував переговори.

Про це повідомляє видання «Агентство» з посиланням на джерело, близьке до Кремля.

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Чому Путін передумав зустрітися із головою ЦРУ і з ким мав переговори у Кремлі

За його даними, Путін навіть звільнив розклад на 25 серпня, але відмовився від зустрічі після того, як дізнався зміст послання Реткліффа. Раніше Кремль підтверджував лише те, що зустрічі між ними не було.

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За словами співрозмовника видання, натомість голова ЦРУ зустрівся з керівником Служби зовнішньої розвідки Сергієм Наришкіним та директором ФСБ Олександром Бортниковим.

Директор ЦРУ літав переконати Кремль терміново розпочати переговори із Україною

За даними «Агентства», Реткліфф переконував Москву якнайшвидше розпочати переговори про завершення війни проти України. Він попередив, що військове та економічне становище Росії погіршується, і надалі умови можуть стати ще гіршими. Однак, як стверджує джерело, в Кремлі цю оцінку визнали дуже перебільшеною.

Таємний візит голови ЦРУ до Москви — останні новини

Нагадаємо, 25 серпня до Москви на військовому літаку неочікувано прибув директор ЦРУ Джон Реткліфф. У Кремлі заявили про «контакти» між країнами.

Пізніше президент України Володимир Зеленський запевнив, що отримав інформацію від США про результати зустрічі голови ЦРУ у Москві. Глава держави не розкрив тему, яка обговорювалася у Кремлі, але подякував Америці за «узгодженість кроків».

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