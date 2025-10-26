Путін в паніці: в The Telegraph вказали на те, що диктатор боїться перевороту

Про страх очільника Кремля Володимира Путіна йдеться у матеріалі The Telegraph / © Associated Press

Російська влада звинуватила колишнього олігарха Михайла Ходорковського, який нині живе у Лондоні, та 22 членів «Антивоєнного комітету» у нібито підготовці державного перевороту. Експерти вважають ці заяви свідченням глибокої тривоги в оточенні очільника Кремля Володимира Путіна.

Про це йдеться у матеріалі The Telegraph.

«Кремль стає параноїдальним. Путін шукає ворогів, щоб зміцнити свій режим», — зазначає, зокрема, колишній посол США в Україні Джон Гербст.

Росія на межі рецесії

«За даними російських джерел, економіка країни починає „просідати“: підприємства задихаються від високих ставок, дефіцит бюджету зростає, а ризик банківської кризи стає дедалі реальнішим», — йдеться у The Telegraph.

За оцінками аналітиків, понад 190 млрд доларів корпоративних кредитів російські банки видали оборонним підприємствам без належних перевірок. Це вже майже третина всього держбюджету РФ.

Колишній топменеджер Bank of America Крейґ Кеннеді попереджає, що країну може накрити «лавина неповернень» — прихований борг у військовій сфері може спричинити системну кризу.

«Вони фінансували війну в борг. І тепер час розплати», — наголошує експерт Гарвардського центру російських та євразійських досліджень.

Дрони, дефіцит і черги за бензином

Українські атаки дронами зруйнували вже понад половину нафтопереробних заводів РФ. Ціни на пальне зросли на 40%, у Криму запроваджено нормування, а на заправках — кілометрові черги.

На тлі енергетичного колапсу темпи зростання ВВП різко впали — МВФ прогнозує лише 0,6% на 2025 рік проти понад 4% торік. Громадяни скаржаться на затримки зарплат і нестачу готівки.

Бюджетний колапс

Дефіцит держбюджету РФ цього року сягнув 5,7 трлн рублів (понад 50 млрд євро) — рекорд з часів пандемії. Доходи від нафти й газу стрімко падають, а резерви «Національного фонду добробуту» зменшилися більш ніж удвічі.

«Щоб латати діри, уряд підвищує податки і масово випускає облігації. Проте відсоткові ставки настільки високі, що витрати на обслуговування боргу зрівнялися з британськими — попри те, що економіка РФ у кілька разів менша», — зазначають аналітики видання.

Трамп завдає нового удару

Після розчарування через відсутність прогресу у війні Трамп запровадив санкції проти «Роснафти» та «Лукойлу», а також пригрозив покарати міжнародні банки, які обслуговують російський експорт.

Цей крок уже змусив Індію та Китай скоротити закупівлі російської нафти, що може позбавити Кремль ключового джерела фінансування війни.

«Вперше за три роки Росії справді боляче», — каже аналітик Четем-гауз Тімоті Еш.

Трамп публічно заявив, що «російська економіка ось-ось обвалиться» і що Путін має «закінчити війну».

Експерти вважають, що Білий дім навмисно обрав момент, коли російська фінансова система ослаблена до межі.

Паніка в Кремлі

На тлі економічного тиску та санкцій Кремль активізує репресії проти опозиції. Ходорковський, який живе у Лондоні, вважає, що влада намагається дискредитувати демократичну опозицію, готуючись до можливої «транзитної кризи», якщо Путін втратить контроль або помре.

«Кремль боїться питання передачі влади. Вони чудово розуміють, що не мають легітимного наступника», — заявив Ходорковський.

Економічна стагнація, залежність від Китаю та тиск Заходу створюють для Путіна найскладнішу ситуацію за весь час війни.

І, як підсумовує британське видання The Telegraph, тепер уже «сам Путін залишився без карт у рукаві».

Нагадаємо, раніше йшлося про те, що Президент РФ Володимир Путін назвав нові санкції США проти його країни спробою тиску.

Тим часом американський президент Дональд Трамп наголосив, що економічні обмеження, введені Сполученими Штатами проти найбільших нафтових компаній Росії, можуть дати результати протягом пів року.