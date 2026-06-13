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Путін вдруге від початку року збільшив чисельність армії РФ
Згідно з документом, загальна чисельність Збройних сил росії тепер становить 2 399 130 осіб, з яких 1 510 000 — військовослужбовці.
Президент РФ Володимир Путін вчергове збільшив штатну чисельність Збройних сил Росії майже на десять тисяч осіб.
Про це йдеться в указі, який він підписав у п’ятницю, 12 червня.
Це друге збільшення штатної чисельності війська за останні чотири місяці.
Відповідно до документа, чисельність ЗС Росії тепер становить 2 399 130 осіб (до цього було 2 391 770 осіб), з яких 1 510 000 — військовослужбовці (було 1 502 604).
Востаннє диктатор збільшував штатну чисельність російських військ у березні 2026 року. Тоді до штату додалося близько двох тисяч осіб.
Нагадаємо, Путін вирішив похизуватися масштабами своєї агресії та відверто зізнався, яку саме кількість окупаційного війська він наразі зігнав на війну проти України.
«Група військових РФ у зоні „СВО“ налічує понад 700 000 осіб», — зазначив Путін.