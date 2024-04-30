Путін веде Росію до неминучого самознищення: що на це вказує вже зараз

Росія ще до приходу Путіна була створена на мілітаризмі. Країна використовувала те, що вона може становити загрозу для всього світу.

У Кремлі вже не раз заявляли про нібито готовність до переговорів, але українська влада таку можливість відкидає. Насправді з режимом, який побудований на крові, страху та репресіях, ніколи не вдасться про щось домовитись.

Таку думку висловив політтехнолог Борис Тизенгаузен у коментарі 24 Каналу.

За його словами, країна-агресорка намагається показати, що нібито є лідером світу. Але авторитарний, диктаторський режим завжди тримається на зовнішньому ворогу, навіть якщо такого ворога взагалі не існує. Тоді його просто треба створити й з ним воювати.

"Треба підкидати нові війни, розповідати про досягнення, битися за геополітичний вплив. Але Путін, почавши війну в Україні, повернув Росію на шлях до неминучого самознищення", - зауважив політтехнолог.

Тизенгаузен наголосив, що хоч російський диктатор анексував Крим, окупував інші регіони України, вбив тисячі невинних людей – все це не мине безкарно. Коли, за словами експерта, пройдуть десятиліття — настане розкаяння, виплата репарацій, визнання геноциду й "Путін вже став на цей шлях, зараз йде зворотний відлік".

"Імперія, яка розкаюється, вже ніколи не досягне свого колишнього рівня. Росія в підручниках історії залишиться країною, яка напала на іншу, значно меншу державу, але отримала достойну відповідь", – додав Борис Тизенгаузен.

За його словами, злочинні режими справді можуть протриматися досить довго, але Путін поставив Росію на такий рівень, коли вона може тільки скочуватися вниз. Визнання і слави вже не буде, а наступника диктатора ніхто не прийматиме з повагою – цей момент пройшов.

Нагадаємо, держсекретар США Ентоні Блінкен заявив, що за останній рік Росія навчилась виробляти нове озброєння так швидко, як не робила цього ніколи раніше.

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