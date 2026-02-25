Путін веде тіньову війну проти Європи: зафіксовано 150 фактів агресії

Президент РФ Володимир Путін / © ТСН.ua

Реклама

Чотири роки тому президент РФ Володимир Путін розпочав не тільки повномасштабне вторгнення в Україну, але й розв’язав приховану війну проти всієї Європи.

Про це пише The Wall Street Journal з посиланням на новий звіт Міжнародного центру боротьби з тероризмом (ICCT).

Від лютого 2022 року дослідники з Нідерландів зафіксували щонайменше 151 акт насильства, саботажу, підпалів, вибухів та інших злочинних та терористичних дій, пов’язаних з Росією. Водночас 12 випадків сталося після липня 2025 року.

Реклама

Серед зафіксованих інцидентів — арешт в Естонії російського агента-шпигуна, звинувачення Польщі в залізничному саботажі, запобігання спробі надсилання посилок із запальною сумішшю в Румунії та нападу на російського дисидента у Франції.

Російські спецслужби також влаштовували провокації: заливали зеленою фарбою єврейські об’єкти, залишали свинячі голови біля мечетей у Парижі, провокуючи релігійну ворожнечу.

У Великій Британії підконтрольні Кремлю канали поширювали інформацію про грошову винагороду за відео вандалізму проти мечетей.

Звіт враховує лише випадки, де є прямі докази щодо зв’язку з російською владою.

Реклама

Експерти наголошують, що ці дії є «тіньовою війною» Росії з метою залякування союзників України. Вони демонструють уразливість Європи до диверсій та необхідність відкрито інформувати населення про ризики.

Також у новому звіті ICCT звертають увагу на загрозу розширення російської агресії: після України Путін може звернути увагу на Молдову, країни Балтії та інші регіони.

Таким чином, Європа стикається одночасно з «гарячою» війною в Україні та «холодною» війною на своїй території. Визнання загрози — перший крок до її стримування, зазначають експерти.

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що російські спецслужби більше не використовують для диверсій своїх штатних агентів у Європі, а наймають для цього «тупих Бондів» — людей, яким байдуже, хто стоїть за їхніми місіями.