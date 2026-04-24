Путін від страху смерті змусив вчених РФ готувати "еліксир молодості": ЗМІ розкрили деталі

Володимир Путін / © Associated Press

Російські науковці працюють над створенням першого у світі препарату, призначеного для блокування старіння клітин. Про розробку генної терапії, яка має впливати на рецептор RAGE, повідомив міністр науки і освіти РФ Денис Секірінський під час форуму з розвитку медицини довголіття в Саранську.

Про це пише Daily Mail.

Що відомо про розробку

За словами Секірінського, дослідження проводить Інститут біології старіння та медицини. Основна ідея полягає у блокуванні гена RAGE (рецептор кінцевих продуктів глікування), активація якого, як стверджують розробники, запускає механізми старіння клітин.

«Виходячи з цього принципу, було поставлено амбітну мету — розробити перший у світі препарат генної терапії, який специфічно блокує цей рецептор. Ця галузь спирається на передові генетичні технології та являє собою один із найперспективніших напрямків у боротьбі зі старінням», — заявив міністр.

Путін заявляв про довголіття — подробиці

Дослідження охоплюють не лише генетичну терапію, а й методи корекції імунної системи, технології запобігання когнітивним порушенням та використання біодруку. Російські вчені почали активніше вивчати старіння після заяв Путіна. На одній із конференцій він припустив, що люди можуть жити до 150 років.

Також стало відомо про видання указу щодо національного проєкту «збереження здоров’я», одним із пунктів якого є боротьба зі старінням. Проєкт має на меті «порятунок 175 000 життів до 2030 року». Раніше повідомлялося про розпорядження російським вченим терміново надати результати своїх досліджень у галузі корекції клітинного в’янення.

Процес розробки «еліксирів молодості» у РФ триває тривалий час. Раніше цим напрямком керував професор Володимир Хавінсон, директор Санкт-Петербурзького інституту біорегуляції та геронтології, який помер минулого року у віці 77 років. Хавінсон стверджував, що працює над секретом продовження життя до 110–120 років.

Наразі до реалізації нових медичних програм також залучена донька російського лідера, ендокринолог Марія Воронцова.

ЗМІ говорять про смертельні хвороби Путіна — останні новини:

Нагадаємо, раніше у Мережі з’явилося, а потім різко зникло відео, на якому очільник Кремля Володимир Путін страждає від сильного нападу кашлю під час запису промови. Цей інцидент змусив міжнародні медіа знову звернути увагу на ознаки хвороб диктатора та навіть запідозрити внутрішній саботаж у його оточенні.

Стали відомі таємниці, які Путін роками приховував у спеціальних валізах зі своїми біологічними відходами, що їх охорона завжди возила за ним із закордонних поїздок. Раніше суворий нагляд охорони за кожним походом Путіна до вбиральні здавався дивним. Тепер зрозуміло: це робилося для того, щоб ніхто не зміг отримати його генетичний матеріал, який може розповісти про стан здоров’я та походження диктатора більше, ніж будь-які прогнози.