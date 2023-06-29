Путін відчайдушно намагається повернути свій авторитет серед росіян після заколоту Пригожина — СNN

Російський диктатор Путін змінив тактику і тепер щосили прагне "бути ближчим до народу".

Президент Росії Володимир Путін намагається повернути свій авторитет в народі після заколоту ватажка ПВК "Вагнера" Євгена Пригожина.

Про це повідомляє СNN.

Протягом останніх трьох років російський диктатор рідко з'являвся на публіці. Під час пандемії коронавірусу він перебував у майже повній ізоляції. А коли все-таки з'являвся, то зазвичай сидів за величезним столом, далеко від усіх навколо.

Але після короткотривалого бунту "вагнерівців" на чолі з Євгеном Пригожиним Путін зіткнувся з найбільшим викликом в історії своєї влади і знову опинився в центрі уваги громадськості. Тож тепер Кремль докладає всіх зусиль, щоб повернути авторитет Путіна.

Так, у Росії почастішали зустрічі й публічні заходи, покликані продемонструвати "єдність і солідарність держави і армії" під путінським керівництвом. Відтоді Путін вже кілька разів з'являвся на публіці, зокрема здійснив поїздку до Дагестану 28 червня. Щоправда, невідомо, чи був це справжній Путін, чи один з йогго ймовірних двійників.

На відео, яке показали у Кремлі, видно, що російського диктатора зустріли "прихильники" на вулицях міста Дербент.

"У Дагестані немає людини, яка б не підтримала рішення керівництва Російської Федерації, які були прийняті 24 червня цього року", - заявив під час візиту Путіна президент Дагестану Сергій Меліков.

"У мене не було жодних сумнівів щодо реакції в Дагестані і по всій країні", - відповів Путін.

На відео видно, що Путін виступив перед учасниками Міжнародного молодіжного промислового форуму, який проходив у Тулі. Ця промова, в якій навіть слова не пролунало про заколот, стала першим виступом Путіна після того, як Пригожин зчинив бунт минулої суботи.

Нагадаємо, під час заколоту ватажка терористів “Вагнера” Пригожина в Росії американські чиновники побачили вразливі місця авторитарного режиму диктатора Путіна. Заяви очільника Кремля про “червоні лінії” є блефом - тепер це дуже добре розуміють у Вашингтоні.

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