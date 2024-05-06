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Путін віддав наказ провести навчання із застосування ядерної зброї

Путін віддав наказ провести навчання із застосування ядерної зброї

Путін та ядерна зброя. Колаж ТСН.ua / Фото: ТСН.ua

Ядерні навчання проведуть нібито через "провокаційні заяви і погрози" Заходу.

Очільник Кремля Володимир Путін доручив Генштабу ЗС РФ провести навчання із застосування нестратегічної ядерної зброї.

Про це йдеться у повідомленні Міністерства оборони країни-агресорки.

"За дорученням верховного золовнокомандувача Збройних сил Російської Федерації, з метою підвищення готовності нестратегічних ядерних сил до виконання бойових завдань, Генеральним штабом розпочато підготовку до проведення найближчим часом навчання з ракетними з'єднаннями Південного військового округу із залученням авіації, а також сил Військово-Морського флоту", - сказано у повідомленні.

У російському відомстві заявляють, що під час навчання буде здійснено комплекс заходів з практичного відпрацювання питань підготовки та застосування нестратегічної ядерної зброї.

"Навчання спрямоване на підтримання готовності особового складу і техніки частин бойового застосування нестратегічної ядерної зброї для реагування і з метою безумовного забезпечення територіальної цілісності та суверенітету російської держави у відповідь на провокаційні заяви і погрози окремих західних офіційних осіб на адресу Російської Федерації", - запевнили у Міноборони.

Нагадаємо, американський генерал Бен Годжес оцінив ядерні погрози Кремля.

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