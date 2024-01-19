Путін виділив кошти на пошук зарубіжної нерухомості від часів Російської імперії

Йдеться про нерухомість за кордонами РФ від часів СРСР і Російської імперії.

Президент Росії Володимир Путін підписав указ про виділення коштів на пошук, оформлення та юридичний захист нерухомості за кордонами РФ, але що їй належить за період від часів СРСР і Російської імперії.

Про це йдеться у The Moscow Times.

Очільник Кремля доручив розшук Управлінню справами президента і МЗС Росії.

Кошти, згідно з указом, призначені для покриття витрат, пов'язаних із "здійсненням пошуку нерухомого майна РФ, колишньої Російської імперії, колишнього СРСР, належним оформленням прав і юридичним захистом цього майна".

Заморожені активи в ЄС: що відомо

У січні 2024 року країни Євросоюзу розпочали реалізацію пропозиції Єврокомісії про використання доходів від 300 мільярдів доларів заморожених активів Росії в інтересах України.

У відповідь на ці дії особи, що перебувають при владі в РФ почали погрожувати можливими судовими розглядами і обіцяли дзеркальну відповідь у разі конфіскації російських активів.

Кремль розглядає будь-які спроби конфіскації як "пряму крадіжку", заявляв прессекретар президента РФ Дмитро Пєсков.

Раніше Міжнародний валютний фонд (МВФ) підтримав право країн конфісковувати російські активи на своїй території.

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