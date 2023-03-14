Путін відкинув причетність України до вибухів на "Північному потоці" та назвав свої версії

Російський диктатор назвав версії вибухів на газопроводі та помріяв про відновлення його роботи.

Російський диктатор Володимир Путін назвав "маячнею" версію про начебто причетність України до вибухів на трубопроводах "Північний потік" та "Північний потік-2" наприкінці вересня 2022 року.

Про це глава Кремля розповів в інтерв'ю на пропагандистському каналі "Россия-1".

Так, за його словами, теракт на "Північних потоках" було здійснено на державному рівні, "жодні любителі це зробити не могли".

"За 30 км від місця теракту на "Північному потоці" виявлено стовпчик-антену, можливо, для активації ще одного вибухового пристрою… Вибух на "Північних потоках" могли здійснити лише фахівці, причому підтримані всією міццю технологічної держави", - висунув свою версію президент агресорки Росії.

Диктатор РФ також поскаржився, що Росію нібито не допускають до розслідування причин вибуху на трубопроводах, а також що США начебто були зацікавлені у вибухах на морському газопроводі.

"Росії складно займатися своїм розслідуванням теракту на "Північних потоках", коли її не допускають на місце", - сказав він.

Путін також заявив, що "Північний потік" ще можна відновити, якщо "у партнерів РФ із західних країн відродиться інстинкт національного інтересу".

"У світовій практиці немає прикладу ремонту таких систем після таких подій, але теоретично все можливе. Це просто вимагатиме часу, грошей певних, якихось нових технологій", - сказав він.

Також він заявив, що Росія хоче отримати дозвіл від Данії для "знешкодження, можливо, ще однієї бомби на "Північному потоці".

Нагадаємо, Путін вкотре ошелешив цинічними заявами про Україну і побідкався через розвал СРСР.

Вибухи на "Північних потоках"

26 вересня 2022 року на трубопроводах "Північний потік" і "Північний потік-2" сталися вибухи. Після цього багато офіційних осіб заявили про причетність Росії до інциденту.

Президент Росії Володимир Путін назвав вибухи на газопроводах "актом міжнародного тероризму, метою якого є якого підірвати енергетичну безпеку Європи".

7 березня 2023 року видання The New York Times із посиланням на джерела та дані розвідки написало, що нібито вибухи на російських газопроводах могла влаштувати проукраїнська група "опонентів Путіна". До неї начебто входили росіяни та українці.

Вже 8 березня видання The Washington Post повідомило, що розвідувальні управління європейських країн не перехоплювали жодних комунікацій російських чи українських офіційних осіб, які б дозволяли довести їхню причетність до підривів газопроводів "Північний потік".

Міністр оборони України Олексій Резніков відкинув причетність начебто "проукраїнської групи" до підриву газопроводів "Північний потік".

Президент Володимир Зеленський також спростував причетність України до підриву "Північних потоків".

Аналітик із Данії Олівер Александер звернув увагу на те, що за кілька тижнів до вибухів "дивний" танкер плавав над газопроводами "Північного потоку".

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