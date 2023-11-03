Путін відклав оголошення офіційної мобілізації: у ГУР пояснили наміри Кремля

У Кремлі вирішили відкласти оголошення офіційної мобілізації, зокрема, через вибори, які мають відбутися навесні 2024 року.

Про це в інтерв'ю РБК-Україна розповів представник ГУР Міноборони Андрій Юсов.

За його словами, у РФ найближчим часом не поспішатимуть із цим рішенням.

"Рішення про нову хвилю публічної мобілізації серйозно розглядалось і буквально лежало на столі воєнно-політичного керівництва держави-агресора. Тим не менш, це рішення так і не було втілено і наразі відкладено через різні причини", - пояснив він.

За словами Юсова, там побоюються дестабілізаційних та протестних процесів всередині Російської Федерації, яка "насправді є вкрай нестабільним утворенням із купою внутрішніх проблем".

"Перша хвиля цієї так званої часткової мобілізації частину цих проблем дуже яскраво підсвітила. Тому таке рішення розглядається, але станом на зараз воно не ухвалене", - додав представник розвідки.

Раніше ми писали, що у Кремлі з'явився план для регіональних органів влади щодо вербування на військовий контракт громадян РФ. Зокрема, на війну проти України запрошують мігрантів, банкрутів, боржників, безробітних та інші вразливі соціальні верстви суспільства.

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