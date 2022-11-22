Путін відкрив у Москві пам'ятник кубинському диктатору Фіделю Кастро

Президенти Росії та Куби Володимир Путін та Мігель Діас-Канель Бермудес відкрили у Москві 22 листопада пам'ятник кубинському диктатору Фіделю Кастро.

Про це повідомляють російські засоби масової пропаганди.

"Ми зібралися тут, на площі, що носить ім'я Фіделя Кастро, щоб відкрити пам'ятник цьому видатному державному та політичному діячеві. Засновнику сучасної кубинської держави", – сказав Путін під час свого виступу.

Він також назвав Кастро по одним із "найяскравіших і харизматичніших лідерів бурхливого, драматичного 20-го століття" та "по-справжньому легендарною особистістю".

"Фідель Кастро все своє життя присвятив боротьбі за торжество ідей добра, миру та справедливості. За свободу пригноблених народів, за гідне життя для простих людей та соціальну рівність", – заявив російський диктатор.

Довідка: Фідель Кастро – кубинський комуністичний революціонер і багаторічний диктатор Куби. Керував країною як прем'єр-міністр та згодом як президент – до 2008 іроку. Під час його правління Куба стала однопартійною державою з комуністичною владою, промисловість і бізнес були націоналізовані, проведені державні соціальні реформи в суспільстві. Кастро дозволив СРСР розмістити ядерну зброю на Кубі, спричинивши Карибську кризу 1962 року – один з ключових інцидентів холодної війни. Помер 2016 року через важке захворювання кишківника.

Нагадаємо, лише у грудні 2019 року парламент Куби вперше за понад 40 років призначив прем’єр-міністра, яким став Мануель Марреро Крус.

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