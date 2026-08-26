Путін переносить війну на Захід / © Associated Press

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Після невдач Кремля в Україні новий план його очільника Володимира Путіна, схоже, дедалі більше спрямовується на Європу.

Про це повідомляє Foreign Policy.

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«Європейські країни дедалі більше непокояться через серію інцидентів, які можуть свідчити про посилення російських гібридних операцій проти Заходу», — йдеться у матеріалі.

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Європа зіткнулася з новою хвилею атак

Лише за першу половину серпня в кількох країнах Європи сталися атаки, вибухи, спроби замахів і порушення повітряного простору.

У німецькому Лейпцигу безпілотник із вибухівкою атакував український вантажний літак, однак вибуховий пристрій не спрацював.

В іншому випадку німецька влада повідомила, що їй вдалося запобігти замаху на генерального директора одного з провідних виробників безпілотників у країні.

Тим часом поблизу Рима потужний вибух зруйнував завод із виробництва боєприпасів, продукцію якого використовують українські військові. Це сталося лише через кілька днів після вибуху на підприємстві в Болгарії. Раніше повідомлялося, що власник цього заводу міг бути ціллю російських спецслужб.

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Ще один інцидент стався в Румунії. Іспанський винищувач, який виконував місію НАТО з патрулювання повітряного простору, збив безпілотник, що залетів на територію країни. Представник Альянсу заявив, що дрон, імовірно, мав російське походження.

І це лише події першої половини серпня.

«Серія таких інцидентів посилює побоювання європейських столиць, що на тлі війни проти України Кремль може активніше застосовувати проти країн НАТО тактику диверсій, саботажу, залякування та інших гібридних операцій», — йдеться у матеріалі.

Нагадаємо, у липні вже йшлося про іспанський винищувач F/A-18 Hornet, який виконав надзвичайно ризикований низький проліт під час авіашоу, і це добряче налякало присутніх на землі глядачів.

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