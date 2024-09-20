Путін відмовився летіти на інавгурацію президента Мексики навіть попри запевнення в безпеці

Кремлівський лідер Путін відмовився їхати до Мексики на інавгурацію нової президентки попри запевнення у безпеці.

Російський диктатор Володимир Путін не полетить на інавгурацію президентки Мексики Клаудії Шейнбаум. Ця поїздка начебто не входила у його плани.

Про це заявив директор латиноамериканського департаменту МЗС Росії Олександр Щетинін в інтерв'ю RTVI.

"Ми таке запрошення отримали, ми вдячні мексиканській стороні за це", – заявив він.

Однак він не дав чіткої відповіді щодо того, чому Путін відмовився від візиту до Мексики, сказав лише, що Москва "діє згідно з протокольною практикою".

Варто зауважити, що президент Мексики Андрес Мануель Лопес Обрадор підкреслив, що затримати Путіна "неможливо і це не від них залежить". Однак Мексика є однією з країн-учасників Римського статуту Міжнародного кримінального суду. І саме МКС видав ордер на арешт Путіна.

Нагадаємо, раніше Європейський Союз закликав держави, які ратифікували Римський статут, виконувати свої зобов’язання арештувати "фюрера" РФ Володимира Путіна. Міжнародний кримінальний суд видав на нього ордер.

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