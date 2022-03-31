Путін відмовився від свого газового ультиматуму під тиском Заходу: прийматиме оплату в євро та доларах

Путін відмовився від свого газового ультиматуму під тиском Заходу: прийматиме оплату в євро та доларах

Європейських компанії платежі будуть проводити платежі, як і раніше.

У Німеччині заявивли, що президент РФ Володимир Путін погодився отримувати з ЄС виплати за газ у євро та доларах.

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Про це у середу, 30 березня, повідомив представник уряду Німеччини Штеффен Гебештрайт за результатами телефонної розмови канцлера ФРН Олафа Шольца з Володимиром Путіним, інформує Deutsche Welle.

Тому європейські компанії, як і раніше, переводитимуть платежі в євро до "Газпромбанку", який не потрапив під санкції.

За словами речника німецького уряду, Путін сказав, що гроші будуть перераховані до "Газпромбанку", а потім перераховані в рублях до Росії. Утім, на таку процедуру в розмові Шольц не погодився, а попросив натомість надати письмову інформацію про це.

Нагадаємо, 23 березня Путін наказав "Газпрому" перевести розрахунки за постачання газу до Європи в рублі. Водночас країни G7 відхилили таку вимогу РФ. Внаслідок цього Росія почала погрожувати перекрити газовий вентиль, якщо Європа відмовиться платити за газ в рублях.

30 березня стало відомо, що Німеччина готується до ймовірного блокування Москвою поставок природного газу з Росії. Внаслідок цього міністр економіки Німеччини Роберт Габек активував перший етап плану на випадок надзвичайної ситуації щодо газопостачання.