Путін відмовився від свого газового ультиматуму під тиском Заходу: прийматиме оплату в євро та доларах

Європейських компанії платежі будуть проводити платежі, як і раніше.
У Німеччині заявивли, що президент РФ Володимир Путін погодився отримувати з ЄС виплати за газ у євро та доларах.
Про це у середу, 30 березня, повідомив представник уряду Німеччини Штеффен Гебештрайт за результатами телефонної розмови канцлера ФРН Олафа Шольца з Володимиром Путіним, інформує Deutsche Welle.
Тому європейські компанії, як і раніше, переводитимуть платежі в євро до "Газпромбанку", який не потрапив під санкції.
За словами речника німецького уряду, Путін сказав, що гроші будуть перераховані до "Газпромбанку", а потім перераховані в рублях до Росії. Утім, на таку процедуру в розмові Шольц не погодився, а попросив натомість надати письмову інформацію про це.
Нагадаємо, 23 березня Путін наказав "Газпрому" перевести розрахунки за постачання газу до Європи в рублі. Водночас країни G7 відхилили таку вимогу РФ. Внаслідок цього Росія почала погрожувати перекрити газовий вентиль, якщо Європа відмовиться платити за газ в рублях.
30 березня стало відомо, що Німеччина готується до ймовірного блокування Москвою поставок природного газу з Росії. Внаслідок цього міністр економіки Німеччини Роберт Габек активував перший етап плану на випадок надзвичайної ситуації щодо газопостачання.
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