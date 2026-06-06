Володимир Путін / © Associated Press

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Відмова президента РФ Володимира Путіна від особистих переговорів із президентом України Володимиром Зеленським обернулася для Кремля новим репутаційним ударом. Уже наступного дня після того, як російський лідер відкинув пропозицію зустрічі, українські безпілотники здійснили одну з наймасштабніших атак на Санкт-Петербург — рідне місто Путіна та символічний центр його політичної кар’єри.

Як повідомляє британське видання The Independent, у суботу вранці масштабна атака українських дронів була спрямована на Санкт-Петербург — друге за величиною місто Росії.

Місцевій владі довелося попереджати населення про необхідність залишатися вдома, а губернатор міста Олександр Бєглов застеріг жителів щодо можливих перебоїв у роботі мобільного інтернету.

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За даними губернатора Ленінградської області Олександра Дрозденка, над регіоном було перехоплено 141 безпілотник. Водночас Міністерство оборони РФ заявило про нібито знищення 376 українських дронів у різних районах країни.

The Independent наголошує, що новий удар став черговим свідченням здатності України завдавати ударів далеко вглиб російської території. Видання також зазначає, що атака завдала чергового удару по спробах Кремля представити війну як віддалений конфлікт, який не впливає на повсякденне життя росіян.

Особливо показовим є те, що атака відбулася менш ніж через добу після того, як Путін фактично відмовився від запропонованих Зеленським переговорів. У п’ятницю російський президент заявив, що не бачить «сенсу» в особистій зустрічі з українським лідером щодо врегулювання війни.

Американський телеканал ABC News повідомляє, що Путін не лише відкинув ініціативу Києва, а й назвав відкритий лист Зеленського із пропозицією зустрічі «хамським». Водночас українська сторона попередила Кремль про наслідки такої позиції.

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Міністр закордонних справ України Андрій Сибіга, реагуючи на відмову Москви від переговорів, заявив, що «для Росії ситуація стане лише гіршою».

За його словами, майбутні невдачі Кремля будуть «ще більш принизливими», а на території Росії не залишиться безпечних місць, захищених від українських далекобійних ударів. Дипломат також наголосив, що інтенсивність українських атак продовжуватиме зростати.

Атака на Санкт-Петербург відбулася в останній день головного російського економічного форуму, який традиційно використовується Кремлем як майданчик для демонстрації економічної стійкості країни та залучення інвесторів.

За кілька днів до цього українські безпілотники вже атакували нафтовий термінал і район військово-морської бази поблизу міста, фактично затьмаривши проведення Петербурзького міжнародного економічного форуму.

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На цьому тлі особливо символічно виглядає те, що черговий удар припав саме по місту, яке Путін вважає своєю політичною батьківщиною.

Попри демонстративну відмову Кремля від діалогу з Києвом, події останніх днів показали, що війна дедалі відчутніше повертається на територію самої Росії, а спроби російської влади створити враження стабільності та безпеки зазнають нових ударів.

Нагадаємо, у суботу, 6 червня, до російського Санкт-Петербурга знову завітали хороші безпілотники. У місті лунали потужні вибухи, а мешканці бідкалися на дрони, які летіли просто над будинками.

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