Президент РФ Володимир Путін / © Associated Press

Президент Росії Володимир Путін запевнив американського президента Дональда Трампа, що за всі чотири дні міжнародного форуму у Китаї, ніхто з присутніх не сказав жодного поганого слова про чинну адміністрацію Білого дому.

Його заяву цитують російські пропагандисти.

«Під час різноформатних переговорів і в неформальній обстановці, і в формальній, ніхто й ніколи не висловлював будь-яких негативних суджень щодо чинної американської адміністрації», — говорив він на пресконференції, сподіваючись, що його слова почують і в Вашингтоні.

При цьому російський президент наголосив, що його слова можуть підтвердити «друзі, союзники і стратегічні партнери» Кремля.

Іронічне привітання президента Трампа із 80-річчям завершення Другої світової війни, яке він адресував голові КНР Сі і в якому передавав привіт Путіну і Кім Чен Ину, які готують «змову проти США», російський лідер вважає «жартом».

«Президент Сполучених Штатів не позбавлений гумору, все зрозуміло, ми все це добре знаємо. Ось. У мене з ним добрі стосунки склалися», — продовжував виправдовуватися господар Кремля.

Відповідаючи на запитання щодо перспектив нової зустрічі з його «американським другом», Путін зазначив, що підготовка до неї не ведеться і жодних термінів не визначено.

«Але пропозиція на столі», — додав він.

Нагадаємо, президент США Дональд Трамп у своєму дописі в соцмережі Truth Social побажав китайському лідеру та народові Китаю «великого й тривалого свята».

«Передайте, будь ласка, мої найтепліші вітання Володимиру Путіну та Кім Чен Ину, поки ви готуєте змову проти Сполучених Штатів Америки», — додав при цьому він.