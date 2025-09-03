- Дата публікації
-
- Категорія
- Світ
- Кількість переглядів
- 2933
- Час на прочитання
- 2 хв
Путін відповів на звинувачення Трампа у змові з Китаєм та КНДР
Російський президент вважає, що його «американський друг» пожартував, коли назвав його та північнокорейського диктатора Кім Чен Ина змовниками.
Президент Росії Володимир Путін запевнив американського президента Дональда Трампа, що за всі чотири дні міжнародного форуму у Китаї, ніхто з присутніх не сказав жодного поганого слова про чинну адміністрацію Білого дому.
Його заяву цитують російські пропагандисти.
«Під час різноформатних переговорів і в неформальній обстановці, і в формальній, ніхто й ніколи не висловлював будь-яких негативних суджень щодо чинної американської адміністрації», — говорив він на пресконференції, сподіваючись, що його слова почують і в Вашингтоні.
При цьому російський президент наголосив, що його слова можуть підтвердити «друзі, союзники і стратегічні партнери» Кремля.
Іронічне привітання президента Трампа із 80-річчям завершення Другої світової війни, яке він адресував голові КНР Сі і в якому передавав привіт Путіну і Кім Чен Ину, які готують «змову проти США», російський лідер вважає «жартом».
«Президент Сполучених Штатів не позбавлений гумору, все зрозуміло, ми все це добре знаємо. Ось. У мене з ним добрі стосунки склалися», — продовжував виправдовуватися господар Кремля.
Відповідаючи на запитання щодо перспектив нової зустрічі з його «американським другом», Путін зазначив, що підготовка до неї не ведеться і жодних термінів не визначено.
«Але пропозиція на столі», — додав він.
Нагадаємо, президент США Дональд Трамп у своєму дописі в соцмережі Truth Social побажав китайському лідеру та народові Китаю «великого й тривалого свята».
«Передайте, будь ласка, мої найтепліші вітання Володимиру Путіну та Кім Чен Ину, поки ви готуєте змову проти Сполучених Штатів Америки», — додав при цьому він.