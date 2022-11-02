Путін відправив Кім Чен Ину потяг із цінним подарунком: між країнами відновили залізничне сполучення

Після дворічної перерви через обмеження, спричинені пандемією Covid-19, Північна Корея та Росія відновили транскордонну залізничну торгівлю. Перший вантажний потяг із 30 породистими кіньми вирушив до прикордонного пункту Хасан-Туманганг.

Як повідомляє The Moscow Times, породистий кінь має високу символічну цінність як у північнокорейській міфології, так і в політичній культурі.

Згідно з інформацією російської митниці, у 2010-2019 роках Північна Корея імпортувала 138 коней вартістю 584 302 долари.

У компанії “РЖД” повідомили, що наступна залізнична партія до Північної Кореї складатиметься з медичної продукції. Дату майбутніх поставок не уточнюють.

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Північна Корея була однією з перших країн, яка закрила свої кордони в січні 2020 року, незважаючи на те, що офіційно не повідомляла про випадки зараження Covid-19 понад два роки. Росія продовжувала постачати продовольство та ліки до 2021 року, після чого двостороння торгівля скоротилася майже до нуля.

У жовтні південнокорейські ЗМІ повідомили, що Пхеньян почав підготовку до відкриття нових торгових представництв у всій Росії для розширення імпорту борошна та енергоносіїв. За даними південнокорейських джерел, Північна Корея імпортувала пшеницю з Росії в серпні та газ у жовтні в обмін на підтримку вторгнення в Україну.

Північна Корея була однією з п'яти країн, які проголосували проти резолюції ООН, яка засуджує Москву за її вторгнення в Україну. У липні Північна Корея стала третьою країною, яка визнала “ДНР” та “ЛНР” незалежними державами після так званих “референдумів”.

Також повідомлялося, що Пхеньян висловив готовність надіслати працівників до Донецька та Луганська для допомоги у відбудові територій після війни.

Нагадаємо, раніше Міноборони України прокоментувало інформацію про те, що РФ купує в Північної Кореї зброю для "другої армії світу".

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