Путін відправив у далеке плавання російський корабель зі зброєю, якій "нема аналогів"

Президент Росії Володимир Путін у середу, 4 січня, під час відеоконференції з міністром оборони РФ Сергієм Шойгу відправив у плавання військовий корабель, озброєний новими гіперзвуковими крилатими ракетами “Циркон”, які, за його словами, є унікальними у світі.

Про це повідомляє Reuters.

“Цього разу корабель оснащений новітньою гіперзвуковою ракетною системою "Циркон", яка не має аналогів”, — цитує агентство заяву президента держави-агресорки.

Очільник військового відомства РФ Сергій Шойгу уточнив, що фрегат “Адмірал Горшков” відправляється в Індійський та Атлантичний океан із заходом у Середземне море.

“Цей корабель, озброєний “Цирконами”, здатний завдавати точкових і потужних ударів по супротивнику на морі і на суші”, – пригрозив Шойгу.

Він також заявив, що гіперзвукові ракети можуть подолати будь-яку систему протиракетної оборони, оскільки летять зі швидкістю, яка в дев'ять разів перевищує швидкість звуку, і мають радіус дії понад 1000 км.

Нагадаємо, випробування ракети “Циркон” було здійснено РФ у травні цього року. Її було випущено з фрегата “Адмірал Горшков” у Баренцевому морі недалеко від кордону Фінляндії.

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