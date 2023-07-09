Путін відправив у відставку генерала Герасимова після повернення командирів "Азову" до України – ЗМІ

Командувач виконував цю роль лише близько шести місяців. Хто заступив на його місце?

Очільник РФ Володимир Путін відправив у відставку ще одного високопоставленого генерала, відповідального за війну проти України після повернення командирів "Азову". Диктатор проводить чистку верхівки після невдалого бунту ПВК "Вагнер". Тож 67-річний генерал Валерій Герасимов став черговим військовим, кого усунули з посади командувача російською армією в Україні менш ніж через півроку після призначення.

Про це пише Metro.

"Цей крок Путіна – який офіційно не підтверджений – є останнім потрясінням у командуванні його майже 17-місячного вторгнення в Україну. Під час війни Путін звільнив кількох керівників, у тому числі генерал-полковника Михайла Мізінцева, також відомого як "Маріупольський різник", а також генерала Рустама Мурадова, який стояв за бійнею у Вугледарі на початку цього року", – йдеться у повідомленні.

Герасимов залишиться керувати російськими збройними силами як начальник генерального штабу, але загальну відповідальність за війну тепер понесе генерал-полковник ЗС РФ Михало Теплинський. Він стане командувачем повітряно-десантними військами країни, про що вже повідомили пропагандистські канали.

Як повідомляє джерело, Путін нібито "відчайдушно оговтується після заколоту Євгена Пригожина, а також розлючений через те, що президент України Володимир Зеленський повернув додому з Туреччини ключових командирів полку "Азов".

Диктатор стверджує, що його "обдурили" щодо угоди, тож лютує. Також, ймовірно, його роздратував візит Зеленського на звільнений острів Зміїний на відзначення 500-го дня війни.

Рішення про звільнення Герасимова було зроблено лише за кілька тижнів після так званого "повстання" ПВК "Вагнер".

Водночас джерело зазначає, що усунення Герасимова також збігається з самітом НАТО в Литві 12 липня, який має посилити підтримку Заходу для України.

Нагадаємо, в Росії триває хаос серед силовиків РФ, а очільник Кремля Володимир Путін проводить тотальну зачистку "вагнерівців".

Також додамо, що повернення командирів з "Азовсталі", які перебували у російському полоні під протекцією Туреччини, показало, що президента РФ Путіна ніхто не сприймає серйозно й не має страху перед Росією.

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