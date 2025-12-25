Путін підняв ядерні бомбардувальники на Різдво біля Британії: як відреагувало НАТО

Володимир Путін / © Associated Press

У середу, 25 грудня, Міністерство оборони РФ заявило про здійснення тривалого польоту стратегічних ядерних бомбардувальників-ракетоносців Ту-95МС над нейтральними водами Баренцевого та Норвезького морів.

Про це повідомляє Mirror.

За офіційними даними російського відомства, політ тривав понад сім годин. Бомбардувальники, які є частиною ядерної тріади РФ, супроводжувалися винищувачами Су-33. Маршрут пролягав поблизу північних територій Великої Британії та Норвегії.

У відповідь на наближення російської авіації країни НАТО підняли в повітря свої винищувачі для моніторингу та супроводу літаків РФ. У заяві Москви підтверджується, що на певних етапах маршруту їхні бомбардувальники супроводжувалися «винищувачами іноземних держав», хоча конкретні країни не уточнюються.

Літаки Ту-95 (за класифікацією НАТО — Bear) — це стратегічні бомбардувальники з турбогвинтовими двигунами, розроблені ще у 1950-х роках. Проте вони досі залишаються активними носіями ядерної та звичайної ракетної зброї. Експерти розглядають проведення таких маневрів саме на Різдво як навмисний жест демонстрації сили в бік Великої Британії та північного флангу Альянсу.

Повідомляється, що саме літаки типу Ту-95МС регулярно використовуються Росією для масованих ударів по території України. На початку грудня ці літаки брали участь в одній із найбільш масштабних атак, під час якої було застосовано понад 650 безпілотників та близько 50 ракет. Тоді через загрозу порушення повітряного простору Польща була змушена піднімати власну авіацію та приводити сили ППО в повну готовність. Удари спричинили серйозні руйнування енергосистеми України.

Наразі командування НАТО продовжує відстежувати активність російської стратегічної авіації вздовж кордонів держав-членів блоку.

Нагадаємо, президент РФ Володимир Путін ще 2001 року заявив, що вступ України до НАТО створить довгострокове протистояння між Москвою та Вашингтоном.

Раніше повідомлялося, Росія не демонструє готовності до припинення війни та продовжує наполягати на ультимативних вимогах, які суперечать мирним планам України та Заходу. У США наголошують: відповідальність за подальші кроки зараз лежить на Кремлі.