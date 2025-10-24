Путін відправив посланця у Вашингтон, щоб врятувати стосунки з Білим домом

Президент РФ Володимир Путін / © Associated Press

Президент Росії Володимир Путін терміново відправив до США свого ключового переговорника по Україні, фінансиста Кирила Дмитрієва. У п’ятницю, 24 жовтня, він прилетів до Вашингтона.

Про це повідомляє CNN з посиланням на власні джерела.

Візит очільника Російського фонду прямих інвестицій Кирила Дмитрієва, який налагоджував стосунки з президентом США Дональдом Трампом ще під час його першого президентського терміну, відбувається на тлі американських санкцій проти нафтових гігантів РФ та скасованого саміту в Будапешті.

За інформацією джерела CNN, посланець Путіна проведе переговори з чиновниками адміністрації Трампа, щоб «обговорити майбутнє російсько-американських відносин».

Як повідомило видання Axios, у суботу Дмитрієв зустрінеться зі спецпосланцем США Стівеном Віткоффом, який, щоправда, більше не очолює американську делегацію на переговорах з Росією.

Візит Дмитрієва до Вашингтона також підтвердило джерело російського пропагандистського агентства «РИА Новости».

Хто такий Кирило Дмитрієв

Дмитрієв був включений до команди переговорників із Трампом у лютому цього року разом із помічником президента РФ Юрієм Ушаковим та головою Служби зовнішньої розвідки Сергієм Наришкіним.

Він літав до Вашингтона у квітні, просуваючи спільні бізнес-проекти — від розвитку Арктики до видобутку рідкісноземельних металів.

Після заяви Трампа про скасування саміту з Путіним Дмитрієв наполягав, що підготовка зустрічі триває.

Він також відомий тим, що висунув ідею побудувати тунель під Берінговою протокою, яка б поєднала Чукотку і Аляску.

49-річний Кирило Дмитрієв близький до Путіна, оскільки одружений з подругою Катерини Тихонової, молодшої сестри кремлівського диктатора.

Раніше президент США Дональльд Трамп повідомив, що його зустріч з Путіним, яка мала відбутися у Будапешті, відкладається на невизначений термін. «Я не хочу проводити марну зустріч. Я не хочу марнувати час», — пояснив американський лідер.

Як повідомив Reuters високопоставлений представник Білого дому, Москва вимагає повного контролю над усім Донбасом, що фактично означає відмову від підходу президента США Дональда Трампа — припинити бойові дії та «заморозити» лінію фронту на нинішніх позиціях.

Нагадаємо, очільник Мінфіну США Скотт Бессент пояснив запровадження санкцій проти двох найбільших російських нафтових компаній «Роснефть» і «Лукойл» розчаруванням президента Дональда Трампа станом переговорів з російським президентом Володимиром Путіним про припинення війни в Україні.