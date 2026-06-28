Путін відреагував на зміну позиції Трампа щодо України

Володимир Путін / © Associated Press

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Російський диктатор Володимир Путін висловив сумнів у тому, що європейські лідери могли вплинути на позицію президента США Дональда Трампа щодо України.

Про це очільник Кремля заявив під час брифінгу.

“Трамп — це більш ніж зрілий і досвідчений політик”, — заявив президент РФ.

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Крім того Путін повідомив, що у Москві чекають на візит американської делегації після завершення «гарячої фази на іранському треку».

Трамп змінив позицію щодо України: останні новини

Раніше західні медіа звернули увагу на те, що президент США помітно змінив тон у висловлюваннях про Україну та президента Володимира Зеленського. Якщо раніше Трамп неодноразово критикував українське керівництво, то останнім часом він почав говорити про Зеленського значно тепліше.

Зокрема, Трамп заявляв, що український президент “доволі добре тримається” у протистоянні з Росією.

За оцінкою американського експерта Томаса Єгера, причиною такого розвороту могли стати нові аргументи Києва — насамперед українські далекобійні удари по об’єктах у глибокому російському тилу. У Вашингтоні дедалі чіткіше бачать, що Україна здатна завдавати Росії серйозних ударів.

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Водночас колишній міністр закордонних справ України Павло Клімкін вважає, що зміна ставлення президента США Дональда Трампа до України пов’язана не з симпатією до Києва, а з його прагненням досягти власного політичного успіху.

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