Путін використовує газ для того, щоб тримати в заручниках світ - Ліз Трасс

Якщо світ дозволить очільнику Кремля досягти успіху, це спричинить невимовні страждання по всій Європі.

Президент РФ Володимир Путін використовує газ для того, щоб тримати в заручниках світ.

Про це заявила очільниця МЗС Британії Ліз Трасс, передає The Guardian.

"Це саме те, що він намагається зробити, і вкрай важливо, щоб ми залишалися сильними перед обличчям його жахливої агресії", – сказала Трасс.

На її думку, якщо світ дозволить Путіну досягти успіху, "це спричинить невимовні страждання по всій Європі".

"Ми знаємо, що він не зупиниться лише на Україні; Східна Європа під загрозою, і демократія під загрозою", – Трасс.

Газова криза в ЄС, спричинена війною РФ проти України та шантажем Москви, триває не перший тиждень.

Уранці в середу у Німеччині підтвердили скорочення обсягів надходження газу із вчорашніх 40% до близько 20% потужності. Італійська компанія Eni також повідомила, що "Газпром" попередив її про скорочення обсягів.

Нагадаємо, Британія розширила санкційний список росіян.

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