Путін виліз із бункера, аби відвідати на полігоні "мобіків" та постріляти із гвинтівки (відео)

Путін постріляв зі снайперської гвинтівки і навіть потримав чобіт "мобіка".

Російський диктатор Володимир Путін та міністр оборони Росії Сергій Шойгу відвідали мобілізованих, який перекинуть на війну до України, на полігоні в Рязанській області.

Про це пишуть російські засоби масової пропаганди та Міноборони країни-агресорки.

"Очільник Міноборони доповів президенту про проходження мобілізованими курсу бойової підготовки з військово-облікових спеціальностей, а також бойового злагодження у складі підрозділів. Путін проінспектував заняття з мобілізованими з тактичної, вогневої, інженерної та медичної підготовки. А ще президент відвідав стрілецький комплекс, де військові відпрацьовують способи стрілянини у складі підрозділів під керівництвом командирів та інструкторів", - повідомляються пропагандистські ЗМІ.

На відео видно, як "фюрера", який був одягнений у чорне, зустрічає Шойгу, і разом йдуть до начальника Генерального штабу. Після цього Путін вирішив постріляти зі снайперської гвинтівки. Також президенту показали екіпірування мобілізованих, він навіть потримав чобіт "мобіка".

Як пише телеграм-канал Ria Kremlinpool, російському диктаторові не усе сподобалося. Він частково визнав, що є "безпорядок" та "проблеми, які накопичувалися дуже довго".

Чи вплине мобілізація в Росії на перебіг війни

За різними думками, мобілізовані не вплинуть на ситуацію на фронті, оскільки вони в першому ж зіткненні з українськими захисника несуть втрати.

Додамо, що 21 вересня Путін оголосив у Росії "часткову" мобілізацію. До ЗС РФ планують призвати від 300 тисяч до 1 мільйона осіб.

Росіяни почали втікати від мобілізації за кордон. Є випадки суїцидів серед мобілізованих. У Бєлгородській області стався релігійний конфлікт, через який на полігоні загинуло щонайменше 12 росіян. Там уродженці Таджикистану через образу Аллаха розстріляли командира та інших військових.

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