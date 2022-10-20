Путін виліз із бункера, аби відвідати на полігоні "мобіків" та постріляти із гвинтівки (відео)

Путін постріляв зі снайперської гвинтівки і навіть потримав чобіт "мобіка".
Російський диктатор Володимир Путін та міністр оборони Росії Сергій Шойгу відвідали мобілізованих, який перекинуть на війну до України, на полігоні в Рязанській області.
Про це пишуть російські засоби масової пропаганди та Міноборони країни-агресорки.
"Очільник Міноборони доповів президенту про проходження мобілізованими курсу бойової підготовки з військово-облікових спеціальностей, а також бойового злагодження у складі підрозділів. Путін проінспектував заняття з мобілізованими з тактичної, вогневої, інженерної та медичної підготовки. А ще президент відвідав стрілецький комплекс, де військові відпрацьовують способи стрілянини у складі підрозділів під керівництвом командирів та інструкторів", - повідомляються пропагандистські ЗМІ.
На відео видно, як "фюрера", який був одягнений у чорне, зустрічає Шойгу, і разом йдуть до начальника Генерального штабу. Після цього Путін вирішив постріляти зі снайперської гвинтівки. Також президенту показали екіпірування мобілізованих, він навіть потримав чобіт "мобіка".
Як пише телеграм-канал Ria Kremlinpool, російському диктаторові не усе сподобалося. Він частково визнав, що є "безпорядок" та "проблеми, які накопичувалися дуже довго".
Чи вплине мобілізація в Росії на перебіг війни
За різними думками, мобілізовані не вплинуть на ситуацію на фронті, оскільки вони в першому ж зіткненні з українськими захисника несуть втрати.
Додамо, що 21 вересня Путін оголосив у Росії "часткову" мобілізацію. До ЗС РФ планують призвати від 300 тисяч до 1 мільйона осіб.
Росіяни почали втікати від мобілізації за кордон. Є випадки суїцидів серед мобілізованих. У Бєлгородській області стався релігійний конфлікт, через який на полігоні загинуло щонайменше 12 росіян. Там уродженці Таджикистану через образу Аллаха розстріляли командира та інших військових.
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