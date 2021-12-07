Путін вимагав від Байдена гарантій щодо НАТО, яке “освоює українську територію”

Господар Кремля вкотре звинуватив Україну у невиконанні Мінських домовленостей.

Пресслужба Кремля виклала свою версію конфіденційної онлайн-зустрічі президента РФ Володимира Путіна та президента США Джо Байдена, яка відбулася у вівторок, 7 грудня.

Як йдеться у повідомленні, основна частина розмови стосувалася ситуації довкола України.

У пресслужбі російського президента підтвердили, що американський лідер акцентував на загрозливому характері пересування російських військ поблизу українських кордонів і позначив санкційні заходи, які США та їхні союзники будуть готові застосувати у разі подальшої ескалації ситуації.

Водночас Путін звинуватив НАТО у тому, що Альянс “застосовує небезпечні спроби освоєння української території та нарощує військовий потенціал” біля кордонів РФ.

“Росія серйозно зацікавлена у отриманні надійних, юридично зафіксованих гарантій, що виключають розширення НАТО у східному напрямку та розміщення у суміжних з Росією державах ударних наступальних систем озброєнь”, - йдеться у повідомленні Кремля.

Лідери домовилися доручити своїм представникам розпочати предметні консультації з цих питань.

Окрім того, Путін запропонував Байдену обнулити всі обмеження на функціонування посольств для нормалізації відносин. При цьому він згадав про союзництво в роки Другої світової війни, наголосивши, що тодішнє союзництво має бути “прикладом для вибудовування контактів”.

Обидва президенти висловили готовність до продовження взаємодії з кримінально-процесуального та оперативно-технічного напрямів боротьби з кіберзлочинністю.

Нагадаємо, під час онлайн-саміту з російським лідером Володимиром Путіним президент США Джо Байден висловив глибоке занепокоєння Сполучених Штатів та європейських союзників з приводу нарощування збройних сил Росії, які "оточують Україну".

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