Путін випрошував зброю під час візиту до КНДР: експерт оцінив, як це вплине на перебіг війни

Червневий візит Путіна до Пхеньяна був викликаний не просто запитом Кремля на чергову партію боєприпасів

Країна-агресорка РФ посилила співпрацю з КНДР у військово-технічній сфері. Про це, зокрема, свідчить візит російського диктатора Володимира Путіна до Пхеньяна у червні 2024 року.

Таку думку висловив політичний оглядач групи "Інформаційний спротив" Олександр Коваленко.

За його словами, візит диктатора не лише розширив співпрацю цих країн, а й змусив заворушитися Сеул у питаннях летальної допомоги Україні

Лише 2023 року до Росії вирушали мільйони артилерійських снарядів з КНДР, а саме: 152-мм та 122-мм постріли для ствольної артилерії, 122-мм реактивні снаряди для РСЗВ БМ-21 "Град", 120-мм та 82-мм міни для мінометів.

Однак продукція викликала невдоволення в російських артлеристів. Претензії були до якості снарядів, порохових зарядів, точності пострілів тощо. Північнокорейські снаряди виявилися жахливої якості, часом навіть ставили під ризик весь розрахунок гармати.

Водночас це не сильно хвилювало російське командування, оскільки важливим аспектом була кількість.

Танки КНДР

Лише за приблизними підрахунками армія Північної Кореї має до 2 тисяч радянських танків Т-54/55, які російські окупаційні війська почали активно застосовувати в зоні бойових дій в Україні від минулого року.

"Крім того, у КНДР на озброєнні стоять понад 2 тисячі танків Т-62 у різних модифікаціях, від класичного радянського Т-62М до місцевого варіанта Чхонма-хо (Chonma-I ,-II, -III, -IV, -98, -214). Стволи цих танків калібру 115-мм 2А20, але є і унікальний варіант з 125-мм 2А46 (модифікація Сонгун-915)", - йдеться в повідомленні.

Броньовані машини КНДР

Північна Корея має на озброєнні 3500 ББМ колісного та гусеничного типу. В основному вони створювалися на базі БТР-60 та БТР-80, а також МТ-ЛБ. Тобто особливих проблем у освоєнні цієї техніки у росіян не буде – архітектура здебільшого знайома.

Артилерія КНДР

Крім того, у КНДР широка лінійка ствольної артилерії калібрів 152-мм і 122-мм (яких зараз гостро потребують РОВ), 122-мм РСЗВ – аналоги БМ-21 "Град" і більш ніж 10 тис. мінометів калібрів 122-мм тощо. І тут детальніше

"Те, що Путін запросить ствольну та реактивну артилерію у Кім Чен Ина, – безперечно. Але найбільше він все ж таки отримає саме мінометів. І це дуже погано. Від другої половини 2022 року, особливо боїв за Бахмут, якщо запитати, чого найбільше не вистачало нашим бійцям і продовжує не вистачати, то, окрім артилерії, будуть згадані міномети 120-мм, 82-мм та 60-мм. Для підтримки штурмових груп, а також для протидії штурмам формату "м'ясна хвиля" міномети просто незамінні", - додав Коваленко.

Він резюмував, що це створить якогось переломного моменту на користь Росії, а лише продовжить її конвульсії в Україні.

Додамо, загальні бойові втрати російських окупантів на 23 червня склали 534 360 осіб. Протягом минулої доби знищено ще 1270 загарбників.

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