Макрон відреагував на відмову Путіна від "олімпійського перемир'я"

Президент Франції публічно розкритикував Путіна і заявив, що той не готовий до миру.

Президент Франції Еммануель Макрон вважає, що кремлівський диктатор має намір продовжувати війну в Україні. Про це свідчить його відмова від пропозиції Франції припинити вогонь на час проведення Олімпіади-2024 у Парижі.

Про це Макрон заявив в інтерв'ю CNBC.

За словами французького президента, позиція Путіна є доказом того, що він не готовий до мирного діалогу.

"Це важливий момент для розуміння, адже досі президент Путін щотижня заявляв, що він відкритий для миру", – підкреслив Макрон.

Французький лідер зазначив, що Путін отримав конкретну пропозицію щодо миру, але відразу відхилив її.

"Отже, для всіх у світі зрозуміло, що саме він вирішив розпочати війну, і він не готовий до миру", – заявив Макрон.

Макрон, який виступає за перемир'я, розглядає Олімпійські ігри як можливість досягти миру та посилити тиск на учасників конфлікту. Він також розглядає цю подію як шанс зміцнити зв'язки з Китаєм та разом працювати над досягненням миру.

Нагадаємо, президент Франції Еммануель Макрон заявив, що вимагатиме від Росії припинити вогонь в Україні під час проведення Олімпійських ігор. Коли та за яких умов це трапиться — Макрон не уточнив.

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