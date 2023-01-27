Путін вирішив розширити кордони Російської Федерації і скликав Радбез

У п’ятницю, 27 січня, російський президент Володимир Путін скликав Раду безпеки РФ для обговорення претензій щодо розширення меж свого континентального шельфу в Північному Льодовитому океані.

Про це повідомляє Reuters.

Ще у 2021 році Росія звернулася до ООН з проханням переглянути континентальний шельф у Північному Льодовитому океані, де, як вважають, є важливі поклади природного газу та нафти. У той час Москва хотіла отримати юрисдикцію над значно більшою частиною дна океану.

Але і Канада, і Данія мають схожі претензії. Крім того, Норвегія, яка стала головним постачальником газу до Європейського Союзу, оголосила, що хоче розширити свої дослідження на континентальному шельфі.

Континентальний шельф визначається міжнародним правом як ділянка мілководдя, що межує з береговою лінією держави. Платформа вважається частиною території відповідної держави, яка має право на експлуатацію знайдених на ній природних ресурсів.

"У нас, колеги, є багато важливих питань для обговорення, як внутрішнього порядку денного, так і питання меж континентального шельфу Росії в Північному Льодовитому океані", — сказав Путін, відкриваючи засідання членів Ради безпеки, повідомляє офіційний сайт Кремля.

Інші дані про зустріч не оприлюднюються. У нараді взяли участь міністр оборони Сергій Шойгу, а також голова російської зовнішньої розвідки Сергій Наришкін.

Держави, які мають вихід до Північного Льодовитого океану, дедалі більше стурбовані амбіціями Москви від початку російського вторгнення в Україну. За цей час Росія відновила свою військову інфраструктуру в Арктиці.

У відповідь країни НАТО провели військові навчання в регіоні.

Нагадаємо, у середу, 25 січня, через 11 місяців після повномасштабного вторгнення РФ до України, російський президент Володимир Путін оголосив про нову мету "спецоперації", як він називає розв'язану Кремлем війну.

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