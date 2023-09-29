Путін вирішив розширити вплив на Близькому Сході: до Москви приїхав лівійський маршал Хафтар

Халіфа Хафтар знаменитий своїми амбіціями підпорядкувати собі всю Лівію. Водночас він не гребує ні підтримкою Росії, ні допомогою військових злочинців з ПВК "Вагнера".

Напередодні Хафтар, чиї сили домінують у східній Лівії, провів переговори з президентом Росії Володимиром Путіним у Москві.

Про це пише aljazeera.com.

Речник Кремля Дмитро Пєсков підтвердив зустріч Хафтара з Путіним.

"Вони обговорили ситуацію в Лівії та регіоні в цілому", — коротко сказав він.

За даними лівійських ЗМІ, це була перша зустріч між Путіним та Хафтаром від 2019 року. Він також зустрівся із заступником міністра оборони Росії Євкуровим.

Останнім часом Євкуров регулярно відвідує східну Лівію, востаннє 17 вересня він зустрівся з Хафтаром за кілька днів після великої раптової повені, яка знесла більшу частину прибережного міста Дерна.

Після трьох десятиліть осторонь Росія знову стає головним гравцем на Близькому Сході, пише ЗМІ. Після візитів Хафтара і його союзників до Москви Захід почав побоюватися, що Росія за його допомогою хоче посилити свій вплив у Лівії, втрачений 2011 року після повалення Каддафі. Хафтару і лівійській армії потрібна зброя, яку в країну не можна постачати через ембарго ООН, а Росії потрібні союзники на середземноморському узбережжі.

Як писало раніше видання The Times, уряд Італії звернувся до Росії із закликом зіграти ключову роль в стабілізації ситуації у Лівії і допомогти в боротьбі з міграційним кризою, незважаючи на попередження з боку європейських союзників про мотиви Путіна.

Нагадаємо, у Лівії триває протистояння між силами Уряду національної єдності і парламентом країни. Перший підтримують Об'єднані Арабські Емірати, Єгипет, Саудівська Аравія, Йорданія і Росія. Другий підтримує ООН, ЄС і Туреччина.

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