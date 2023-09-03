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"Путін вирішив відновити імперію": у Польщі зробили заяву про посилення власної армії

Автор
Олена КапнікОлена Капнік
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"Путін вирішив відновити імперію": у Польщі зробили заяву про посилення власної армії

Польська армія. / Фото: Associated Press

Посилення армії Польщі є відповіддю на відбудову російської імперії.

Зміцнення польської армії є найкращою відповіддю на спроби країни агресорки Російської Федерації відбудувати імперію

Про це заявив міністр національної оборони Польщі Маріуш Блащак, повідомляє "Укрінформ".

"Ми живемо у важкі часи. Путін вирішив відновити Російську імперію. Російська імперія завжди загрожувала свободі народів, які живуть по сусідству з Росією. Найкращою і єдиною відповіддю на ці погрози є зміцнення польської армії",- заявив Блащак.

За його словами, цей процес включає збільшення кількості та оснащення польських військових сучасною зброєю.

Міністр подякував тим військовослужбовцям бригади, які несли і продовжують нести службу на кордоні з Білоруссю.

Як повідомлялося, екскандидатка до польського Сейму Малгожата Зих зробила скандальну заяву - попросила вибачення у президента РФ Володимира Путіна за те, що кілька днів тому назвала його воєнним злочинцем.

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Дата публікації
Перегляди
1319
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