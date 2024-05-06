Путін вирізав серце косулі і дав його Берслусконі: друг експрем'єра Італії поділився спогадами

Екссенатор від партії "Вперед, Італіє!" Фабріціо Чікітто стверджує, що нині покійний експрем'єр країни Сільвіо Берлусконі був свідком того, як під час їхнього спільного полювання 2013 року президент Росії Володимир Путін вирізав серце косулі.

Про це Чікітто розповів в інтерв'ю Corriere della Sera.

Колишній сенатор стверджує, що Берлусконі попри дружбу з Путіним щонайменше раз засумнівався в ньому. Це сталося під час їхнього спільного відпочинку 2013 року на дачі в Росії.

Як розповів Чікітто, під час відпочинку експрем’єр Італії погодився піти з президентом РФ на полювання, хоча "ніколи не торкався рушниці".

"Коли ми йшли по снігу, він побачив двох косуль і показав мені на одну з них: "Це твоя. Стріляй". Я дав йому зрозуміти, що я й мертвим не стрілятиму. Тож він вистрілив в обох і вбив їх", – переповів політик слова Берлусконі.

Після цього Путін спустився до вбитих косуль, четвертував одну з тварин і вирізав її серце.

"Потім він попросив чоловіка з супроводу подати йому дерев'яну тацю, дав її мені і поклав на неї закривавлений шматок м'яса: "Це буде надзвичайна їжа". У мене був шок. Я сховався за деревом і мене знудило", – переповів друг Берлусконі його слова.

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Чікітто охарактеризував відносини Путіним та Берлусконі "психологічною гомосексуальністю". Політики захоплювалися один одним, їхні стосунки були абсолютно рівними.

"Путін вважав цього італійського підприємця, який контролював телебачення і зумів прорватися в політику, геніальним. Своєю чергою Берлусконі вважав його прагматиком, здатним керувати такою країною, як Росія, і з яким можна багато чого робити разом: від бізнесу до жінок", – розповів колишній італійський сенатор.

Політик також висловив думку, що Берлусконі припустився помилки в тому, що він "абсолютно не врахував культурний бекграунд Путіна". А президент РФ орієнтувався на російських самодержців Петра Першого, Івана Грозного та Йосипа Сталіна.

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