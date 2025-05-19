Володимир Путін / © Associated Press

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Президент Росії Володимир Путін вірить, що до кінця 2025 року захопить чотири області України.

Про це пише видання Bloomberg.

Журналісти медіа зазначають, що через наміри диктатора Кремль не налаштований на серйозні поступки під час діалогу з президентом США Дональдом Трампом.

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«Попри заяви про мир, Путін готовий до затяжного протистояння, якщо це дозволить досягти його стратегічних цілей. Саме ця впевненість, за даними джерел, змушує Кремль відмовлятися від будь-яких серйозних компромісів і затягувати переговори», — додали у виданні.

Нагадаємо, спеціальний посланник президента США Стів Віткофф після переговорів у Росії заявив, що мирна угода про війну в Україні включатиме врегулювання питання п’яти регіонів. Він стверджує, що Путін звернувся до нього з проханням забезпечити «стійкий мир». Ключ до мирної угоди, за словами Віткоффа, — у врегулюванні питання «п’яти регіонів».

Президент Володимир Зеленський у відповідь сказав, що про територію України може говорити лише її народ. Зеленський, коментуючи заяву Віткоффа, зазначив, що для України визнавати будь-які тимчасово окуповані території російськими — це червоні лінії.

Офіційно Росія заявляє, що прагне миру, але на своїх умовах, серед яких, зокрема, відмова України від анексованого Криму та ще чотирьох областей — Донецької, Луганської, Херсонської та Запорізької. Москва оголосила про те, що вони включені до російської Конституції. Однак російська армія не контролює їх повністю.

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