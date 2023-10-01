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Путін шукає слабкі місця НАТО і змінює стратегію: які країни під загрозою – The Telegraph

Автор
Ярослава ДеньковичЯрослава Денькович
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Путін шукає слабкі місця НАТО і змінює стратегію: які країни під загрозою – The Telegraph

Володимир Путін / Associated Press

Володимир Путін відкриває новий фронт проти Заходу.

В умовах зростання напруженості головна стратегічна мета президента Росії Володимира Путіна – почати гібридну агресію проти НАТО там, де Альянс має найслабші позиції. Останні місяці показали, що через провал в Україні Кремль змінив стратегію і тепер робить ставку на послаблення і розвал НАТО.   

Про це пише видання The Telegraph. 

Через військову невдачу в Україні безпосередня загроза для Польщі та країн Балтії дещо знизилася, однак тепер Росія шукає слабке місце НАТО. Ймовірно, новою точкою для дестабілізуючих зусиль Москви стануть Балкани – найслабший фланг НАТО, пише видання.

Так, минулого тижня група озброєних сербів влаштувала засідку на поліцейський патруль у Косово, що зрештою закінчилося нетривалим боєм та смертю одного поліцейського та трьох сербів. Цю ескалацію називають однією з найсерйозніших від 2008 року, коли Косово проголосило незалежність від Сербії.

Лідери Косово назвали це терактом. А президент Сербії Александар Вучич заперечив будь-яку причетність, поскаржившись послу Росії в Сербії, що прем’єр-міністр Косово Альбін Курті проводить "жорстоку етнічну чистку" за підтримки Заходу.

"Ця ескалація – мрія Москви. Сербія та Росія місяцями готували сербів до ескалації в Косово, розпалюючи напруженість на Балканах, щоб відвернути увагу Заходу від війни в Україні. Вони заполонили інформаційний простір пропагандою, яка повторює старі твердження про те, що Косово належить Сербії, така риторика й раніше викликала етнічне насильство в регіоні", – пише видання.

Росія швидко скористалася цим інцидентом: російський речник заявив, що "додатковий тиск Заходу" ставить "весь Балканський регіон на небезпечну межу". Діючи гібридними методами без надсилання свої військ до регіону, Путін прагне досягти трьох цілей: відволікти Захід від України, зміцнити позиції Москви в регіоні та дати Кремлю важелі впливу на західні держави, шантажуючи їх загрозою ескалації конфлікту в регіоні.

НАТО оголосило, що посилює присутність своїх військ у Косово – Міністерство оборони Великої Британії передало командування армійським батальйоном НАТО для надання допомоги – але воно має зробити більше і швидко, щоб придушити насильство та застерегти Росію та Сербію. 

"Ще одна косовська криза може легко перекинутися на Північну Македонію, державу-члена НАТО, і матиме серйозні наслідки для європейської оборони в той час, коли США відволікаються майбутніми виборами. Попри загальну військову перевагу НАТО, у нього слабкі позиції на Балканах, і Росія продовжує перемагати його там. Настав час НАТО посилити свою присутність у регіоні та перевести Росію до оборони", – пише The Telegraph. 

Нагадаємо, президент Латвії назвав три фактори, які змусять РФ припинити війну в Україні.

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Дата публікації
Перегляди
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