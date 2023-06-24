Путін виступить із терміновим зверненням на тлі тривожних подій у Росії - Кремль

Про що Путін бцде говорити - у Кремлі не

Російський президент-диктатор Володимир Путін найближчим часом звернеться до громадян через неспокійні події, які наразі відбуваються на території країни.

Про це повідомив речник очільника Кремля Дмитро Пєсков, передають російські ЗМП.

Про що буде говорити господар Кремля - Пєсков не повідомив.

Зауважимо, що після заяви очільника ПВК "Вагнера" Євгена Пригожина, який пізно ввечері 23 червня оголосив "війну" проти російського Міністерства оборони та Генштабу, це перша реакціа Кремля.

"Війна" Пригожина проти Міноборони РФ

Нагадаємо, у ніч проти 23 червня очільник ПВК "Вагнер" Євген Пригожин заявив, що його бійці увійшли до Ростова та взяли місто під контроль. Цьому передувало, що раніше ватажок терористичного угрупування Пригожин заявив, що російські війська завдали удару по тилах його ПВК і вбили багато бойовиків.

Після цього у Москві та Підмосков'ї запровадили антитерористичні заходи, спрямовані на посилення заходів безпеки. Російські губернаторі заявили, що ввели додатковий контроль на дорогах, можливе обмеження проведення масових заходів.

Тим часом пресслужба Пригожина заявила про "захоплення" Воронежа, начебто вс військові об'єкти перебувають під котролем "вагнерівців".

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