Путін вивів РФ з міжнародного Договору про відкрите небо: що це означає

Документ підписали у 1992 році 23 країни-учасниці ОБСЄ.
Російський президент Володимир Путін підписав закон про денонсацію Договору про відкрите небо.
Документ опублікований на офіційному порталі правової інформації.
Після того, як закон запрацює, іноземним розвідувальним літакам буде заборонено літати у повітряному просторі Російської Федерації. Своє рішення Москва пояснила тим, що раніше з договору вийшли Сполучені Штати, а це "порушило баланс інтересів, а також створило загрозу національній безпеці Росії". "У зв'язку з цими обставинами ухвалено рішення про вихід Російської Федерації з договору", - йдеться в повідомленні.
Слід зауважити, Договір про відкрите небо - міжнародний документ, який дозволяє вільні польоти неозброєних розвідувальних літальних апаратів в повітряному просторі тієї чи тієї країни. Його підписали у березні 1992 року в Гельсінкі представники 23 країн-учасниць ОБСЄ.
Як повідомлялося, у січні цього року Росія почала внутрішньодержавні процедури щодо виходу країни з Договору про відкрите небо. Раніше, восени 2020 року, процедуру виходу почали Сполучені Штати. Рішення ухвалив тодішній президент Дональд Трамп.