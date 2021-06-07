Путін вивів РФ з міжнародного Договору про відкрите небо: що це означає

Документ підписали у 1992 році 23 країни-учасниці ОБСЄ.

Російський президент Володимир Путін підписав закон про денонсацію Договору про відкрите небо.

Документ опублікований на офіційному порталі правової інформації.

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Після того, як закон запрацює, іноземним розвідувальним літакам буде заборонено літати у повітряному просторі Російської Федерації. Своє рішення Москва пояснила тим, що раніше з договору вийшли Сполучені Штати, а це "порушило баланс інтересів, а також створило загрозу національній безпеці Росії". "У зв'язку з цими обставинами ухвалено рішення про вихід Російської Федерації з договору", - йдеться в повідомленні.

Слід зауважити, Договір про відкрите небо - міжнародний документ, який дозволяє вільні польоти неозброєних розвідувальних літальних апаратів в повітряному просторі тієї чи тієї країни. Його підписали у березні 1992 року в Гельсінкі представники 23 країн-учасниць ОБСЄ.

Як повідомлялося, у січні цього року Росія почала внутрішньодержавні процедури щодо виходу країни з Договору про відкрите небо. Раніше, восени 2020 року, процедуру виходу почали Сполучені Штати. Рішення ухвалив тодішній президент Дональд Трамп.

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