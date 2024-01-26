Путін визнав, що майже половина російської армії перебуває на війні в Україні

Президент Російської Федерації Володимир Путін повідомив, що контингент російської армії, яка перебуває на війні в Україні, становить 600 тисяч осіб. Це майже половина від штатної чисельності збройних сил Росії.

Про це він говорив на зустрічі з російськими студентами-учасниками російського вторгнення, передає “Радіо Свобода”.

Путін заявив, що механізм російської армії в зоні війни потребує постійної "добудови".

"Зона бойових дій велика – майже 2 тисячі кілометрів. Механізм величезний", – зазначив президент держави-агресорки.

Оскільки 1 грудня Володимир Путін видав указ, яким штатну чисельність військовослужбовців у російській армії збільшено до 1 320 000 тисяч, то з його слів випливає, що на території України перебуває майже половина всіх російських військових.

У виданні зазначили, що оцінку чисельності російської армії в Україні, яку зробив Путін, важко перевірити за допомогою незалежних джерел, і справжня кількість окупаційних сил може відрізняться від оголошеної.

Якщо ж оголошена кількість є близькою до дійсності, то в російському вторгненні до України могли брати участь уже понад мільйон російських військових, враховуючи втрати, яких зазнали збройні сили РФ у війні.

У виданні нагадали, що в радянському вторгненні до Афганістану за 10 років взяли участь 620 тисяч військовослужбовців.

Нагадаємо, раніше російський президент Володимир Путін заявив, що в РФ відбулася "часткова мобілізація", в межах якої до окупаційного війська призвали 300 тисяч осіб.

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