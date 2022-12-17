Путін визнав, що перемогти українців буде значно складніше, ніж йому розповідали

Путін ще на початку повномасштабного вторгнення визнав, що захопити Україну буде не так легко, як йому здавалося.

Російський диктатор Володимир Путін заявив, що українці виявилися міцнішими, ніж йому розповідали.

Про це він сказав на зустрічі з експрем'єром Ізраїлю, пише NYT.

За інформацією видання, Путін таки визнав, що українців не так легко перемогти, як йому розповідали.

Про це він сказав під час зустрічі з прем'єр-міністром Ізраїлю Нафталі Беннетом в березні.

"Ймовірно, це буде набагато складніше, ніж ми думали. Але війна йде на їхній території, а не на нашій. Ми велика країна і маємо терпіння", — заявив тоді диктатор.

Нагадаємо, раніше видання Financial Times повідомило, що російські довірені особи диктатора Володимира Путіна попереджали його про катастрофічні наслідки для російської економіки у разі повномасштабного вторгнення в Україну.

Водночас директор ЦРУ Вільям Бернс заявив, що у Росії зростає стурбованість ціною війни проти України, проте для влади президента Володимира Путіна це наразі не становить загрози.

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