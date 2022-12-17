Категорія
Світ
НаживоУсі публікаціїКраще з YoutubeЕксклюзив ТСНУкрaїнaПолітикаВійнаГламурПроспортЛедіЗдоров’яАстрологіяВідеоРецептиСпецпроєктиЕкономікаФотоКиївЛьвівЦікaвинкиПопулярні тегиКоронавірусВипуски ТСНСвітТуризмАвтоНаука та ITДопомогаІнтерв’юІнфографікаПодкастиКіберспортРедакція
Мова сайту
Русская версия
Мова сайту
In English

Путін визнав, що перемогти українців буде значно складніше, ніж йому розповідали

Автор
Оксана ЗінченкоОксана Зінченко
Дата публікації
Перегляди
1359
Час на прочитання
1 хв
Поділитись:
WhatsApp
Viber
Путін визнав, що перемогти українців буде значно складніше, ніж йому розповідали

Фото: Associated Press

Путін ще на початку повномасштабного вторгнення визнав, що захопити Україну буде не так легко, як йому здавалося.

Російський диктатор Володимир Путін заявив, що українці виявилися міцнішими, ніж йому розповідали.

Про це він сказав на зустрічі з експрем'єром Ізраїлю, пише NYT.

За інформацією видання, Путін таки визнав, що українців не так легко перемогти, як йому розповідали.

Про це він сказав під час зустрічі з прем'єр-міністром Ізраїлю Нафталі Беннетом в березні.

"Ймовірно, це буде набагато складніше, ніж ми думали. Але війна йде на їхній території, а не на нашій. Ми велика країна і маємо терпіння", — заявив тоді диктатор.

Нагадаємо, раніше видання Financial Times повідомило, що російські довірені особи диктатора Володимира Путіна попереджали його про катастрофічні наслідки для російської економіки у разі повномасштабного вторгнення в Україну.

Водночас директор ЦРУ Вільям Бернс заявив, що у Росії зростає стурбованість ціною війни проти України, проте для влади президента Володимира Путіна це наразі не становить загрози.

Читайте також:

Статевий орган замість голови: у Британії встановили золоту статую Путіна

Статевий орган замість голови: у Британії встановили золоту статую Путіна

Повʼязані теми:

Дата публікації
Перегляди
1359
Поділитись:
WhatsApp
Viber
Наступна публікація