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Путін визнав, що ситуація на тимчасово окупованих територіях України є "складною"

Автор
Катерина КузнецоваКатерина Кузнецова
Дата публікації
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Час на прочитання
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Путін визнав, що ситуація на тимчасово окупованих територіях України є "складною"

Фото: Пресслужба Кремля

Російський диктатор цинічно "співпереживає" людям з окупованих територій Україні.

Російський диктатор Володимир Путін визнав, що ситуація на тимчасово захоплених українських територіях є "складною".

Про це "фюрер" поскаржився під час онлайн-зустрічі із членами російського уряду, про це повідомляє пресслужба Кремля.

Російський диктатор цинічно "співпереживає" людям з окупованих територій Україні, заявляючи про "важкі часи".

"Я розумію, що ситуація в "нових суб'єктах" складна, на окремих територіях тривають бойові дії, далеко не скрізь відновлено мирне життя, забезпечено безпеку людей. Природно, всі ці фактори необхідно враховувати. Вже зараз потрібно ставити конкретні цілі та поступово крок за кроком добиватися їх. Домагатися їхнього вирішення. Саме на це чекають люди, які дійсно переживають важкі часи", - сказав Путін.

Росія найближчими роками може розпастися

Як свідчать результати опитування аналітичнного центру при НАТО Atlantic Council, Росія найближчими роками або розпадеться, або перетвориться на неспроможну державу. Майже половина респондентів (46%) вважають, що до 2033 року Росія може розпастися.

Тим часом російський президент-диктатор Володимир Путін заявив, що війна не сильно вплинула на Російську Федерацію. Мовляв, країна виявилася готовою до викликів, які їй "пророкували противники.

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Дата публікації
Перегляди
1196
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